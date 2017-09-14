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إجتماع بإب يناقش خطة مكتب الأشغال خلال الفترة القادمة
[14/سبتمبر/2017] إب - سبأ:
ناقش إجتماع بمحافظة إب اليوم خطة مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة خلال الفترة القادمة.
وتطرق الإجتماع الذي ضم مدير مكتب الأشغال بالمحافظة المهندس بسام السقاف ومدير فرع الصندوق الإجتماعي للتنمية المهندس محسن الصبري، إلى إجراءات ومهام مكتب الأشغال بمركز المحافظة والمديريات خلال المرحلة الراهنة.
وأقر الإجتماع برنامج إعادة تأهيل بعض شوارع مدينة إب وإعادة صيانة الطرق التي تضررت جراء الأمطار والسيول، وتنفيذ دراسة عاجلة لإعادة تأهيل شارع العدين الخط الرئيسي بدءً من جولة العدين حتى منطقة قحزة.
واستعرض الإجتماع الأعمال التي نفذتها لجنة الطوارئ خلال الفترة الماضية في تنظيف العبارات ومجاري السيول ورفع المخلفات وإزالة البناء العشوائي المخالف للمخطط العام.
وشدد مدير مكتب الأشغال على ضرورة إستكمال أعمال رفع المخلفات من السوائل لحماية المدينة من أضرار وكوارث السيول وكذا إزالة بقية مخالفات البناء العشوائي بمديريات الظهار والمشنة وريف إب.
وأكد ضرورة إعداد خطة لفتح وشق الشوارع في وحدات الجوار لمديريات مركز المحافظة ومديرية يريم ومدينة القاعدة.
سبأ