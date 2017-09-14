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آخر تحديث: الخميس، 14 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:30:53م
الرئيس الصماد يلتقي بالقيادات الإعلامية
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي  والأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عارف عوض الزوكا ووزير الإعلام أحمد حامد، والقيادات الإعلامية وقيادات إعلام المؤتمر الشعبي...
اصابات في مواجهات مع الاحتلال في ابو ديس والاحتلال يهدم 9 منازل قرب اريحا
أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قنابل الغاز السامة المسيلة للدموع في مواجهات شهدتها بلدة أبو ديس جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.
تحليل عروض شراء أذون خزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء  تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1014 ) بقيمة 109 مليارات و 718 مليوناً  و600 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
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  عربي ودولي
روسيا تتهم الغرب ''بإثارة حالة من الهستيريا'' حول مناورات روسية
[14/سبتمبر/2017] موسكو - سبأ:
اتهمت روسيا الغرب اليوم  ”بإثارة حالة من الهستيريا“ حول مناورات عسكرية تجريها حاليا في شرق أوروبا ونفت الاتهامات بأن المناورات تجري وسط أجواء تفتقر إلى الشفافية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف  ”نرفض الشكاوى من أن هذه التدريبات تفتقر إلى الشفافية“.

وأضاف ديمتري ”نحن نعتبر إثارة حالة من الهستيريا حول هذه التدريبات بمثابة استفزاز“.

وبدأت التدريبات التي أطلق عليها اسم زاباد ومعناها ”الغرب“ اليوم وستستمر حتى 20 سبتمبر في مناطق عسكرية في روسيا البيضاء وغربي روسيا وجيب كالينينجراد الروسي وبحر البلطيق.

ويتابع حلف شمال الأطلسي هذه التدريبات عن كثب. وقال الحلف إن القوات المشاركة بها تقترب من 100 ألف رجل وليس 12700 كما أعلنت موسكو وهي تشمل إطلاق صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية.
سبأ
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