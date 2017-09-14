روسيا تتهم الغرب ''بإثارة حالة من الهستيريا'' حول مناورات روسية [14/سبتمبر/2017] موسكو - سبأ:

اتهمت روسيا الغرب اليوم ”بإثارة حالة من الهستيريا“ حول مناورات عسكرية تجريها حاليا في شرق أوروبا ونفت الاتهامات بأن المناورات تجري وسط أجواء تفتقر إلى الشفافية.



وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ”نرفض الشكاوى من أن هذه التدريبات تفتقر إلى الشفافية“.



وأضاف ديمتري ”نحن نعتبر إثارة حالة من الهستيريا حول هذه التدريبات بمثابة استفزاز“.



وبدأت التدريبات التي أطلق عليها اسم زاباد ومعناها ”الغرب“ اليوم وستستمر حتى 20 سبتمبر في مناطق عسكرية في روسيا البيضاء وغربي روسيا وجيب كالينينجراد الروسي وبحر البلطيق.



ويتابع حلف شمال الأطلسي هذه التدريبات عن كثب. وقال الحلف إن القوات المشاركة بها تقترب من 100 ألف رجل وليس 12700 كما أعلنت موسكو وهي تشمل إطلاق صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية.

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