الاتحاد الأوروبي يعتمد برنامجاً لمعالجة الإرهاب بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا [14/سبتمبر/2017] بروكسل- سبأ:

اعتمد الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس برنامجاً بقيمة (17,5) مليون يورو لـ"مواجهة التهديد الإرهابي" في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وذكرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن هذا البرنامج يستمر لمدة 3 سنوات، حيث سيعالج الدوافع التي تؤدي لارتكاب أعمال إرهابية، ويتعامل مع القضايا المتعلقة بتعزيز الأمن البشري وبناء القدرات في عدة مناطق وولايات في عدة دول شرق أوسطية وشمال أفريقيا.



من جهتها أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أن الاتحاد يضع محاربة الإرهاب والتطرف في "صلب أولويات تعاونه مع دول الجوار".



ومضت قائلة "قمنا بنشر شبكة من خبراء محاربة الإرهاب في البلدان الشريكة، كما أننا نجري حوارات مع المعنيين هناك لتبادل أفضل الخبرات".



واعتبرت المسئولة الأوروبية أن "أفضل طريقة للتصدي للإرهاب والتطرف العنيف هي العمل ضمن رؤية شاملة والتركيز على تضافر جهود جميع الأطراف".



ونقلت وكالة (آكي) عن مصادر أوروبية مطلعة القول: إن الاتحاد يسعى لتطوير قدرات القائمين على برامج محاربة الإرهاب والوقاية من التطرف وإعادة التأهيل في بلدان الجوار الجنوبي، خاصة في المناطق البعيدة والمدن الصغيرة.



ويرى الاتحاد أن مساعدة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تعزيز التنمية البشرية وبث "الخطاب الديني المعتدل" سيساهم في خفض احتمالات تطرف الشبان واعتناقهم للأفكار المتطرفة.

سبأ