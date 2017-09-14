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تدشين إمتحانات التسجيل والقبول بالمعهد التقني بالحوبان في تعز
[14/سبتمبر/2017] تعز - سبأ:
دشنت بمحافظة تعز اليوم إمتحانات التسجيل والقبول بالمعهد التقني بالحوبان.
وأكد مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة نبيل الجندي أن إمتحانات التسجيل والقبول في كافة تخصصات المعهد وعددها 13 تخصصا بدأت عقب إعادة تأهيل المعهد التقني بالحوبان وصيانة منشآته ومرافقه الدراسية.
وأشار إلى أن المعهد فتح هذا العام أقسام المساحة والطرقات وتقنية المعلومات وصيانة الأجهزة الطبية واللغة الانجليزية .. مبينا أن زيادة الطاقة الإستيعابية للمعهد تم إعتمادها لتصل إلى 900 طالبا وطالبة لتلبية إحتياجات سوق العمل.
ولفت الجندي إلى أن المعهد تعرض لأضرار في المنشآت والتجهيزات جراء سلسلة من الغارات التي شنها طيران العدوان على المعهد.
حضر التدشين عميد المعهد التقني الصناعي منصور مانع.
سبأ