الفنان السنغالي يوسو ندور أول إفريقي يفوز بجائزة (براميام إمبريال) اليابانية [14/سبتمبر/2017] داكار - سبأ:

فاز الفنان والمغني السينغالي يوسو ندور بإحدى الجوائز الخمس للمسابقة العالمية (براميام إمبريال) التي تعتبر بمثابة جائزة نوبل للفن والمنظمة منذ 1989م من طرف الرابطة اليابانية للفن.



وبحسب وسائل الإعلام يعتبر (يوسو ندور) أول إفريقي يفوز بهذه الجائزة إلى جانب الغاني (الآناتسوي) الذي احتل المرتبة الأولى في فئة النحت.



وقد أصدر يوسو ندور آخر ألبوم له وهو الرابع والثلاثون في العام 2016 وأطلق عليه عنوان (إفريقيا فقط).



الجدير ذكره أن هذه الجوائز المبتكرة من طرف اليابان تهدف إلى ترقية السلم في العالم من خلال الفنون وسيتم تسليمها يوم 18 أكتوبر القادم من طرف أحد أعضاء أسرة الامبراطور (آكيهيتو) خلال حفل سيقام في العاصمة طوكيو.

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