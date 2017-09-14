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آخر تحديث: الخميس، 14 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:30:53م
الرئيس الصماد يلتقي بالقيادات الإعلامية
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي  والأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عارف عوض الزوكا ووزير الإعلام أحمد حامد، والقيادات الإعلامية وقيادات إعلام المؤتمر الشعبي...
اصابات في مواجهات مع الاحتلال في ابو ديس والاحتلال يهدم 9 منازل قرب اريحا
أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قنابل الغاز السامة المسيلة للدموع في مواجهات شهدتها بلدة أبو ديس جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.
تحليل عروض شراء أذون خزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء  تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1014 ) بقيمة 109 مليارات و 718 مليوناً  و600 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
انتصار سهل يفتتح حملة الريال في دوري الأبطال
استهل فريق ريال مدريد الإسباني حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز سهل على ضيفه المتواضع أبويل نيقوسيا القبرصي بثلاثية دون رد مساء امس، بملعب "سانتياجو برنابيو".
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  ثقافة
الفنان السنغالي يوسو ندور أول إفريقي يفوز بجائزة (براميام إمبريال) اليابانية
[14/سبتمبر/2017] داكار -  سبأ:
فاز الفنان والمغني السينغالي يوسو ندور بإحدى الجوائز الخمس للمسابقة العالمية (براميام إمبريال) التي تعتبر بمثابة جائزة نوبل للفن والمنظمة منذ 1989م من طرف الرابطة اليابانية للفن.

وبحسب وسائل الإعلام يعتبر (يوسو ندور) أول إفريقي يفوز بهذه الجائزة إلى جانب الغاني (الآناتسوي) الذي احتل المرتبة الأولى في فئة النحت.

وقد أصدر يوسو ندور آخر ألبوم له وهو الرابع والثلاثون في العام 2016 وأطلق عليه عنوان (إفريقيا فقط).

الجدير ذكره أن هذه الجوائز المبتكرة من طرف اليابان تهدف إلى ترقية السلم في العالم من خلال الفنون وسيتم تسليمها يوم 18 أكتوبر القادم من طرف أحد أعضاء أسرة الامبراطور (آكيهيتو) خلال حفل سيقام في العاصمة طوكيو.
سبأ
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