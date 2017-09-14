وجهاء وقيادات مديرية بني سعد بالمحويت يؤكدون تعزيز التلاحم الوطني لمواجهة العدوان [14/سبتمبر/2017] المحويت - سبأ:

عقد اليوم بمديرية بني سعد محافظة المحويت اجتماع قبلي موسع لمشائخ وأعيان ووجهاء المديرية وقف أمام تداعيات استمرار العدوان السعودي الامريكي الغاشم على بلادنا، والدور المطلوب من القيادات القبلية والمجتمعية لتعزيز مواجهته.



وفي الاجتماع القيت عدد من الكلمات من قبل وكلاء المحافظة حمود حزام شملان وأحمد يحيى الأخفش والغزي الشجاف ومدير عام مديرية بني سعد العميد علي الملحاني استعرضت الجهود الشعبية المطلوبة لتعزيز التلاحم الوطني في مواجهة تحديات العدوان. مشيرين إلى أن ما يرتكبه العدوان السعودي الغاشم من جرائم حرب ناقمة ضد بلادنا تستدعي المزيد من الصمود والاستبسال للذود عن الوطن.



ودعوا مختلف الاحزاب والقوى السياسية إلى الاصطفاف الكامل لمواجهة خطر هذا العدوان البربري الغاشم والذي يستهدف تدمير بلادنا وقتل أبناء شعبنا بلا استثناء في مختلف المحافظات. مؤكدين أنه ليس أمام شعبنا إلا أن يواصل باستبساله المعروف والمعهود مواجهة هذا العدوان الهمجي لاستحالة جنوح هذا العدوان وأذنابه لحلول السلم.



وعبروا عن تقديرهم لمواقف أبناء مديرية بني سعد الداعمة لقدرات المواجهة والصمود في تسيير قوافل الرجال والسلاح والمدد الغذائي لجبهات القتال والتي من خلالها يصدرون أروع مواقف الصمود في الذود عن الوطن وعزته واستقلاله.

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