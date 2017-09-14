الدولار يوقف موجة الخسائر بعد بيانات اسعار المستهلكين [14/سبتمبر/2017] نيويورك - سبأ:

استقر سعر الدولار دون تغير يذكر مقابل سلة عملات اليوم بعدما أظهرت بيانات تسارع‭ ‬نمو أسعار المستهلكين الأمريكيين في أغسطس الماضي.



وارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكيين في أغسطس ي ظل قفزة في أسعار البنزين والإيجارات، وهي مؤشرات على ارتفاع التضخم الذي قد يفسح المجال أمام تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للسياسة النقدية مجددا في العام الحالي.



وقالت وزارة العمل الأمريكية في بيان لها إن مؤشرها لأسعار المستهلكين زاد 0.4 بالمئة في الشهر الماضي بعدما ارتفع 0.1 بالمئة في يوليو . وكانت وتيرة ارتفاع أغسطس هي الأعلى في سبعة شهور ورفعت الزيادة في المؤشر على أساس سنوي إلى 1.9 بالمئة من 1.7 بالمئة في يوليو .



وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية 0.26 بالمئة إلى 92.281.



وارتفع المؤشر لفترة وجيزة إلى 92.661 بعد البيانات لكنه بدد مكاسبه ليجري تداوله دون تغير يذكر عن مستواه قبل إعلان البيانات.

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