انخفاض الأسهم الأمريكية عند الفتح مع زيادة احتمالات رفع الفائدة [14/سبتمبر/2017] نيويورك - سبأ:

انخفضت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الخميس حيث عزز ارتفاع طفيف في تضخم أسعار المستهلكين توقعات رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام إضافة إلى استمرار بقاء سهم أبل تحت ضغط.



وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 18.38 نقطة، أو ما يعادل 0.08 في المائة، إلى 22139.8 نقطة.



في حين نزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.93 نقطة، أو 0.19 في المائة، إلى 2493.44 نقطة.



وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 20.95 نقطة تعادل 0.32 في المائة إلى 6439.24 نقطة.

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