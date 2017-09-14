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آخر تحديث: الخميس، 14 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:26:29م
الرئيس الصماد يلتقي بالقيادات الإعلامية
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي  والأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عارف عوض الزوكا ووزير الإعلام أحمد حامد، والقيادات الإعلامية وقيادات إعلام المؤتمر الشعبي...
اصابات في مواجهات مع الاحتلال في ابو ديس والاحتلال يهدم 9 منازل قرب اريحا
أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قنابل الغاز السامة المسيلة للدموع في مواجهات شهدتها بلدة أبو ديس جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.
تحليل عروض شراء أذون خزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء  تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1014 ) بقيمة 109 مليارات و 718 مليوناً  و600 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
انتصار سهل يفتتح حملة الريال في دوري الأبطال
استهل فريق ريال مدريد الإسباني حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز سهل على ضيفه المتواضع أبويل نيقوسيا القبرصي بثلاثية دون رد مساء امس، بملعب "سانتياجو برنابيو".
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  اقتصاد
انخفاض الأسهم الأمريكية عند الفتح مع زيادة احتمالات رفع الفائدة
[14/سبتمبر/2017] نيويورك - سبأ:
انخفضت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الخميس حيث عزز ارتفاع طفيف في تضخم أسعار المستهلكين توقعات رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام إضافة إلى استمرار بقاء سهم أبل تحت ضغط.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 18.38 نقطة، أو ما يعادل 0.08 في المائة، إلى 22139.8 نقطة.

في حين نزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.93 نقطة، أو 0.19 في المائة، إلى 2493.44 نقطة.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 20.95 نقطة تعادل 0.32 في المائة إلى 6439.24 نقطة.
سبأ
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