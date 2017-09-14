انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق [14/سبتمبر/2017] مسقط - سبأ:

انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني (15ر14) نقطة وبنسبة (28ر0) في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى (46ر5002) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (61ر5016) نقطة.



وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول (8) ملايين و(8) آلاف و(305) ريالات عمانية مرتفعة بنسبة (1ر181) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و(848) ألفًا و(544) ريالًا عمانيًا.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (010ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (48ر17) مليار ريال عماني.



وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (414) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (17ر5) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (958) ألف ريال عماني أي ما نسبته (97ر11) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (545) ألف ريال عماني وبنسبة (80ر6) في المائة.

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