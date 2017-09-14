كوريا الجنوبية ترفض ادخال اسلحة نووية رغم التهديدات [14/سبتمبر/2017] سول - سبأ :

اكد رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه، اليوم معارضته إدخال أسلحة نووية إلى بلاده على الرغم من التهديدات النووية الصادرة من كوريا الشمالية.



ونقلت وكالة "رويترز" عن مون قوله، في بيان صادر عن البيت الأزرق الرئاسي، إن إدخال الاسلحة النووية إلى كوريا الجنوبية سيجعل من المستحيل على الكوريتين تحقيق السلام فيما بينهما ويمكن أن يطلق سباق تسلح نووي في شمال شرق آسيا.



وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أعلنت أمس الأربعاء، عن إجراء الجيش الكوري الجنوبي تدريبات هي الأولى من نوعها، لسلاح الجو باستخدام صواريخ مجنحة من طراز " Taurus"، استخدمت لتوجيه ضربة إلى أهداف تحاكي مراكز قيادة محصنة تحت الأرض في كوريا الشمالية.



وفي وقت سابق اليوم، هددت كوريا الشمالية، باستخدام أسلحة نووية "لإغراق" اليابان وتحويل الولايات المتحدة إلى "رماد وظلام"، لدعمهما قرارا لمجلس الأمن الدولي يقضي بعقوبات ضدها بسبب أحدث تجاربها النووية.



ودعت لجنة السلام الكورية الشمالية لآسيا والمحيط الهادي، والمعنية بعلاقات بيونغ يانغ الخارجية ودعايتها، إلى حل مجلس الأمن الذي وصفته بأنه "أداة للشر" يتكون من دول "مرتشية" تتصرف بأوامر الولايات المتحدة.

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