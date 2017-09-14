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الاكوادور تقيل مدربها كينتروس بعد التعثر في تصفيات كأس العالم 2018م
[14/سبتمبر/2017] كيتو - سبأ:
أقال الاتحاد الاكوادوري لكرة القدم جوستافو كينتروس من تدريب منتخب البلاد وعين الأرجنتيني خورخي سيليسو مدربا للفريق المتعثر في تصفيات كأس العالم 2018م.
وتحتل الاكوادور، التي خسرت 2-1 أمام بيرو الأسبوع الماضي، المركز الثامن في تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 20 نقطة قبل مباراتين من النهاية.
ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى النهائيات مباشرة بينما يخوض صاحب المركز الخامس ملحق التصفيات ضد نيوزيلندا.
وقال الاتحاد الاكوادوري في بيان له الليلة الماضية إن سيلسيو سيتولى المسؤولية مؤقتا خلفا للمدافع البوليفي السابق.
وتستعد الاكوادور لمواجهة تشيلي والأرجنتين في ختام التصفيات.
وتحتاج الاكوادور للفوز في المباراتين وانتظار النتائج الأخرى لتحافظ على آمالها الضئيلة في التأهل.
سبأ