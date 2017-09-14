ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 14 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:26:29م
الرئيس الصماد يلتقي بالقيادات الإعلامية
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي  والأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عارف عوض الزوكا ووزير الإعلام أحمد حامد، والقيادات الإعلامية وقيادات إعلام المؤتمر الشعبي...
اصابات في مواجهات مع الاحتلال في ابو ديس والاحتلال يهدم 9 منازل قرب اريحا
أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قنابل الغاز السامة المسيلة للدموع في مواجهات شهدتها بلدة أبو ديس جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.
تحليل عروض شراء أذون خزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء  تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1014 ) بقيمة 109 مليارات و 718 مليوناً  و600 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
انتصار سهل يفتتح حملة الريال في دوري الأبطال
استهل فريق ريال مدريد الإسباني حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز سهل على ضيفه المتواضع أبويل نيقوسيا القبرصي بثلاثية دون رد مساء امس، بملعب "سانتياجو برنابيو".
آخر الأخبار:
الدولار يوقف موجة الخسائر بعد بيانات اسعار المستهلكين
انخفاض الأسهم الأمريكية عند الفتح مع زيادة احتمالات رفع الفائدة
عريقات يدعو المجتمع الدولي للحفاظ على وكالة (الأونروا)
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
الاكوادور تقيل مدربها كينتروس بعد التعثر في تصفيات كأس العالم 2018م
[14/سبتمبر/2017] كيتو - سبأ:
أقال الاتحاد الاكوادوري لكرة القدم جوستافو كينتروس من تدريب منتخب البلاد وعين الأرجنتيني خورخي سيليسو مدربا للفريق المتعثر في تصفيات كأس العالم 2018م.

وتحتل الاكوادور، التي خسرت 2-1 أمام بيرو الأسبوع الماضي، المركز الثامن في تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 20 نقطة قبل مباراتين من النهاية.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى النهائيات مباشرة بينما يخوض صاحب المركز الخامس ملحق التصفيات ضد نيوزيلندا.

وقال الاتحاد الاكوادوري في بيان له الليلة الماضية إن سيلسيو سيتولى المسؤولية مؤقتا خلفا للمدافع البوليفي السابق.

وتستعد الاكوادور لمواجهة تشيلي والأرجنتين في ختام التصفيات.

وتحتاج الاكوادور للفوز في المباراتين وانتظار النتائج الأخرى لتحافظ على آمالها الضئيلة في التأهل.
سبأ
  المزيد من (رياضة)
المنتخب الوطني لكرة القدم يتقدم 18 مركزاً بتصنيف الفيفا
العاصمة الفرنسية باريس ستستضيف الالعاب الاولمبية 2024
انتصار سهل يفتتح حملة الريال في دوري الأبطال
الاتحاد الاوروبي لكرة القدم يفتح اجراءً تأديبياً بحق فريق سلتيك الاسكتلندي
دايموندز الياباني يكمل عقد الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم
وكيل وزارة الشباب يناقش أنشطة اتحاد كرة السلة للفترة القادمة
المبدع ميسي يقود برشلونة للفوز 3-صفر على يوفنتوس
لقاء تشاوري موسع بنادي وحدة صنعاء يجدد الثقة بالإدارة
المنتخب الوطني لكرة القدم يبدأ أولى تمارينه بمعسكر القاهرة
كريستال بالاس يعلن الاستنغاء عن خدمات مدربه الجديد فرانك دي بور
العدوان السعودي على اليمن
هيئة رئاسة مجلس النواب ترحب بقرار البرلمان الأوربي بحظر توريد الأسلحة للسعودية
[14/سبتمبر/2017]
مصدر بالخارجية : التقارير الدولية فضحت مندوب السعودية بمجلس حقوق الإنسان
[14/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
[14/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن 12 غارة على حرض وميدي
[13/سبتمبر/2017]
لقاء بمديرية حفاش بالمحويت يندد بإستمرار جرائم العدوان
[13/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by