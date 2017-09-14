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ندوة فكرية حول ثورة 21 سبتمبر بجامعة صنعاء
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ندوة فكرية حول ثورة 21 سبتمبر بجامعة صنعاء
[14/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
تناول أكاديميون وسياسيون دلالات ثورة 21 سبتمبر في ندوة فكرية اليوم بجامعة صنعاء.

واستعرضت الندوة بحضور رئيس الجامعة الدكتور فوزي الصغير ونائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي، ورقتي عمل تحدث في الأولى الإعلامي والناشط السياسي أحمد الحبيشي حول أسباب ودوافع ثورة 21 سبتمبر.

وأوضح الأسباب السياسية لقيام "ثورة 21 سبتمبر 2014" في وجود 8 قرارات دولية صدرت من مجلس الأمن جعلت اليمن تحت الفصل السابع بمطالبة من قيادات أحزاب من الداخل اليمني إلى جانب تسببهم في تفكيك القوات المسلحة اليمنية تحت ما عرف بـ" الهيكلة"

وتطرقت مشاركة رئيس تحرير مؤسسة 14 أكتوبر سابقا إلى فضاعة العدوان الدولي على اليمن بقيادة السعودية وتسببها في إزهاق أرواح الآلاف من الأبرياء في مجازر تشهد على ظلم العالم وصمته إزاء ما يتعرض له اليمن منذ قرابة ثلاث سنوات.

وتتبع واقع المشهد اليمني قبيل الثورة ..معتبرا من مسببات قيامها فضائع الإرهاب التي شهدتها الساحة المحلية بدئا بمجزرة ميدان السبعين ضد منتسبي الأمن المركزي، والتفجير في ميدان التحرير, واستهداف مجمع ومستشفى العرضي بمشاركة عناصر سعودية لأول مرة في تاريخ البلاد.

فيما عرضت الورقة الثانية للدكتور يحيى الصرابي الأسباب الأمنية لثورة 21 سبتمبر.

وجاءت الورقة في أربعة محاور تناول الأول مفهوم الثورة وتطور الحركة التحررية وعرف الثاني بأسباب قيام الثورات والنتائج المترتبة عليها.

وسرد المحور الثالث الأسباب الأمنية لثورة 21 سبتمبر 2014.. مختتما الورقة في محورها الرابع بتوصيف "سبل تعزيز الأداء الأمني للاستفادة من الدروس السابقة في معالجة القضايا الأمنية".

وأثريت الندوة بتعقيبات ومداخلات الحضور من أكاديميين وطلاب ومهتمين عززت موضوع الطرح حول أحداث ودوافع ونتائج ثورة 21 سبتمبر وانعكاساتها داخليا وخارجيا.
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