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  رياضة
المنتخب الوطني لكرة القدم يتقدم 18 مركزاً بتصنيف الفيفا
[14/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
تقدم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم 18 مركزاً في التصنيف العالمي لشهر سبتمبر الجاري وفقاً للتصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) اليوم الخميس.

  وحل المنتخب الوطني في المركز 128 في تصنيف سبتمبر الجاري بعدما كان في المركز 146 في تصنيف أغسطس الماضي وفق التصنيف العالمي الشهري للفيفا.

  ويرجع تقدم المنتخب الوطني في التصنيف العالمي إلى التعادل الثمين الذي حققه مع مضيفه منتخب الفلبين في 5 سبتمبر الجاري بهدفين لمثلهما ضمن الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.

  ويحتل المنتخب الوطني المركز الثاني للمجموعة السادسة للتصفيات برصيد خمس نقاط خلف المتصدر منتخب الفلبين (7نقاط)، يليه في المركز الثالث منتخب طاجيكستان بثلاث نقاط، فيما يحل نظيره النيبالي في المركز الأخير بنقطة واحدة.

 ويخوض المنتخب الوطني حالياً معسكر خارجي في العاصمة المصرية القاهرة استعداداً لمواجهة نظيره الفلبيني مجدداً في مباراة الإياب ضمن الجولة الرابعة من التصفيات والتي من المقرر إقامتها في 10 أكتوبر القادم بالعاصمة القطرية الدوحة.
سبأ
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