كوريا الشمالية تهدد ''باغراق'' اليابان وتحويل أميركا الى ''رماد وظلام'' [14/سبتمبر/2017] سول - سبأ:

هددت كوريا الشمالية باستخدام أسلحة نووية "لإغراق" اليابان وتحويل الولايات المتحدة إلى "رماد وظلام" لدعمهما قرارا لمجلس الأمن الدولي يقضي بعقوبات ضدها بسبب أحدث تجاربها النووية.



ودعت لجنة السلام الكورية الشمالية لآسيا والمحيط الهادي، والمعنية بعلاقات بيونغ يانغ الخارجية ودعايتها، إلى حل مجلس الأمن الذي وصفته بأنه "أداة للشر" يتكون من دول "مرتشية" تتصرف بأوامر الولايات المتحدة.



وقالت اللجنة في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية "جزر الأرخبيل الأربع ينبغي إغراقها في البحر بقنبلة "جوتشي" النووية. لم تعد هناك حاجة إلى وجود اليابان بالقرب منا".



وجاء في البيان ”فلنحول الولايات المتحدة إلى رماد وظلام. فلنُنفس عن غضبنا بحشد كل ما أعددناه حتى الآن من وسائل الانتقام“.



يذكر أن جوتشي عقيدة فكرية رسمية لكوريا الشمالية تقوم على القومية والاعتماد على الذات، وقد أطلقها مؤسس الدولة كيم إيل سونغ جد الزعيم الحالي كيم جونغ أون.



وتصاعد التوتر في المنطقة بشدة منذ أجرت كوريا الشمالية سادس وأقوى تجاربها النووية في الثالث من سبتمبر.



وأيد مجلس الأمن، الذي يضم 15 عضوا، بالإجماع يوم الاثنين الماضي قرارا أعدته الولايات المتحدة يحتوي مجموعة جديدة من العقوبات ردا على تلك التجربة.

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