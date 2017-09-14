استقرار سعر النفط محافظاً على معظم مكاسبه بدعم من قوة الطلب [14/سبتمبر/2017] طوكيو - سبأ:

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس متمسكة بالمكاسب التي حققتها في الآونة الأخيرة بعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية زيادة الطلب العالمي على الخام.



وبحلول الساعة 0930 بتوقيت جرينتش ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتا إلى 55.36 دولار للبرميل بعد أن زاد 89 سنتا، أو ما يعادل 1.6 في المائة، يوم أمس الأربعاء.



وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا إلى 49.55 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 2.2 في المائة في الجلسة السابقة.



وارتفع برنت أكثر من 10 دولارات للبرميل خلال الأشهر الثلاثة السابقة وهو قرب مستويات سجلها في بداية العام، ليجري تداوله بين نحو 55 و57 دولارا للبرميل.



وجاءت المكاسب التي حققها النفط هذا الأسبوع على الرغم من بيانات تشير إلى زيادة كبيرة في مخزونات النفط الأمريكية بعد الإعصار هارفي.



وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي بمقدار 5.9 مليون برميل، بما يتجاوز التوقعات.

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