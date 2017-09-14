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آخر تحديث: الخميس، 14 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:03:13م
الرئيس الصماد يلتقي بالقيادات الإعلامية
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي  والأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عارف عوض الزوكا ووزير الإعلام أحمد حامد، والقيادات الإعلامية وقيادات إعلام المؤتمر الشعبي...
اصابات في مواجهات مع الاحتلال في ابو ديس والاحتلال يهدم 9 منازل قرب اريحا
أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قنابل الغاز السامة المسيلة للدموع في مواجهات شهدتها بلدة أبو ديس جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.
تحليل عروض شراء أذون خزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء  تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1014 ) بقيمة 109 مليارات و 718 مليوناً  و600 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
انتصار سهل يفتتح حملة الريال في دوري الأبطال
استهل فريق ريال مدريد الإسباني حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز سهل على ضيفه المتواضع أبويل نيقوسيا القبرصي بثلاثية دون رد مساء امس، بملعب "سانتياجو برنابيو".
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  عربي ودولي
باكستان تتهم الولايات المتحدة بتوفير ملاذ آمن لطالبان في افغانستان
[14/سبتمبر/2017] اسلام اباد - سبأ:
اتهمت باكستان الولايات المتحدة بتوفير"ملاذ آمن لطالبان"، مشيرة إلى أنها سلمت الحركة خلال السنوات الـ15 الماضية 40% من أراضي أفغانستان.

وقال وزير الخارجية الباكستاني خواجة محمد آصف في تصريح له ردا على اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسلام آباد نهاية أغسطس الماضي بـ "تقديم ملاذ آمن لطالبان"  إن السياسة التي أعلن عنها ترامب دفعت باكستان للتوجه نحو جيران وأصدقاء في المنطقة من أجل تطوير مواقف مشتركة معها، ومن أجل التأكيد على ضرورة حل الصراع سلميا وليس عسكريا.

ولفت الوزير الباكستاني إلى أن بلاده نجحت في تحقيق ذلك..معربا عن أمله في "تحقيق هذه المواقف المشتركة لمواجهة ما تحاول الولايات المتحدة فرضه من حلول تختارها هي لدولة أفغانستان التي تعاني منها منذ عقود".

وذكر آصف أن الأمريكيين يسعون منذ ما يقرب من 40 عاما لفرض "أطروحاتهم السياسية على أفغانستان الجريحة".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة صرفت خلال الحرب الأفغانية تريليونات الدولارات، واستدرك بالقول: "لو سلكت الولايات المتحدة الطريق الصحيح، وأنفقت أقل بكثير مما أنفقته ولكن بحكمة، لتحقق السلام بالفعل في أفغانستان".
سبأ
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