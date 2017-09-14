باكستان تتهم الولايات المتحدة بتوفير ملاذ آمن لطالبان في افغانستان [14/سبتمبر/2017] اسلام اباد - سبأ:

اتهمت باكستان الولايات المتحدة بتوفير"ملاذ آمن لطالبان"، مشيرة إلى أنها سلمت الحركة خلال السنوات الـ15 الماضية 40% من أراضي أفغانستان.



وقال وزير الخارجية الباكستاني خواجة محمد آصف في تصريح له ردا على اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسلام آباد نهاية أغسطس الماضي بـ "تقديم ملاذ آمن لطالبان" إن السياسة التي أعلن عنها ترامب دفعت باكستان للتوجه نحو جيران وأصدقاء في المنطقة من أجل تطوير مواقف مشتركة معها، ومن أجل التأكيد على ضرورة حل الصراع سلميا وليس عسكريا.



ولفت الوزير الباكستاني إلى أن بلاده نجحت في تحقيق ذلك..معربا عن أمله في "تحقيق هذه المواقف المشتركة لمواجهة ما تحاول الولايات المتحدة فرضه من حلول تختارها هي لدولة أفغانستان التي تعاني منها منذ عقود".



وذكر آصف أن الأمريكيين يسعون منذ ما يقرب من 40 عاما لفرض "أطروحاتهم السياسية على أفغانستان الجريحة".



وأشار إلى أن الولايات المتحدة صرفت خلال الحرب الأفغانية تريليونات الدولارات، واستدرك بالقول: "لو سلكت الولايات المتحدة الطريق الصحيح، وأنفقت أقل بكثير مما أنفقته ولكن بحكمة، لتحقق السلام بالفعل في أفغانستان".

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