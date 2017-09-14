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آخر تحديث: الخميس، 14 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:03:13م
الرئيس الصماد يلتقي بالقيادات الإعلامية
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي  والأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عارف عوض الزوكا ووزير الإعلام أحمد حامد، والقيادات الإعلامية وقيادات إعلام المؤتمر الشعبي...
اصابات في مواجهات مع الاحتلال في ابو ديس والاحتلال يهدم 9 منازل قرب اريحا
أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قنابل الغاز السامة المسيلة للدموع في مواجهات شهدتها بلدة أبو ديس جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.
تحليل عروض شراء أذون خزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء  تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1014 ) بقيمة 109 مليارات و 718 مليوناً  و600 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
انتصار سهل يفتتح حملة الريال في دوري الأبطال
استهل فريق ريال مدريد الإسباني حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز سهل على ضيفه المتواضع أبويل نيقوسيا القبرصي بثلاثية دون رد مساء امس، بملعب "سانتياجو برنابيو".
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  اقتصاد
استقرار اسعار الذهب فوق أعلى مستوى في اسبوعين
[14/سبتمبر/2017] لندن - سبأ:
استقرت اسعار الذهب بعدما بلغت أدنى مستوى في نحو أسبوعين اليوم مع انخفاض الدولار قليلا قبيل إعلان بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة نظرا لأنها تعطي إشارات بشأن الوتيرة المحتملة لرفع أسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وانخفض الدولار 0.1 بالمئة مقابل سلة عملات في المعاملات المبكرة بعدما حقق أعلى زيادة له في يوم واحد منذ ستة أسابيع امس الأربعاء.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1322.80 دولار للأوقية (الأونصة) دون أن يطرأ عليه تغير يذكر عن المستوى الذي بلغه في وقت متأخر امس الأربعاء عند 1322.85 دولار للأوقية لكن بزيادة طفيفة عن المستوى المنخفض الذي بلغه في وقت مبكر من الجلسة عند 1318.75 دولار للأوقية، وهو أضعف مستوى له منذ الأول من سبتمبر .

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر  1.30 دولار إلى 1326.70 دولار للأوقية.

وبلغت أسعار الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوى خلال أكثر من عام في الأسبوع الماضي عند 1357.54 دولار للأوقية مع انخفاض الدولار وبفعل مخاوف بشأن الطموحات النووية لكوريا الشمالية التي أدت لانخفاض الأسهم بقوة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.2 بالمئة إلى 17.70 دولار للأوقية بينما لم يسجل البلاتين تغيرا يذكر عند 977.25 دولار للأوقية في حين ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 938.70 دولار للأوقية.
سبأ
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