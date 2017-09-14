استقرار اسعار الذهب فوق أعلى مستوى في اسبوعين [14/سبتمبر/2017] لندن - سبأ:

استقرت اسعار الذهب بعدما بلغت أدنى مستوى في نحو أسبوعين اليوم مع انخفاض الدولار قليلا قبيل إعلان بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة نظرا لأنها تعطي إشارات بشأن الوتيرة المحتملة لرفع أسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).



وانخفض الدولار 0.1 بالمئة مقابل سلة عملات في المعاملات المبكرة بعدما حقق أعلى زيادة له في يوم واحد منذ ستة أسابيع امس الأربعاء.



واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1322.80 دولار للأوقية (الأونصة) دون أن يطرأ عليه تغير يذكر عن المستوى الذي بلغه في وقت متأخر امس الأربعاء عند 1322.85 دولار للأوقية لكن بزيادة طفيفة عن المستوى المنخفض الذي بلغه في وقت مبكر من الجلسة عند 1318.75 دولار للأوقية، وهو أضعف مستوى له منذ الأول من سبتمبر .



وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 1.30 دولار إلى 1326.70 دولار للأوقية.



وبلغت أسعار الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوى خلال أكثر من عام في الأسبوع الماضي عند 1357.54 دولار للأوقية مع انخفاض الدولار وبفعل مخاوف بشأن الطموحات النووية لكوريا الشمالية التي أدت لانخفاض الأسهم بقوة.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.2 بالمئة إلى 17.70 دولار للأوقية بينما لم يسجل البلاتين تغيرا يذكر عند 977.25 دولار للأوقية في حين ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 938.70 دولار للأوقية.

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