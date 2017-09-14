الإطلاع على سير العمل بمشروع شبكة مياه حي الفروسية بأمانة العاصمة [14/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

أطلع القائم بأعمال مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة المهندس محمد مداعس وممثل منظمة اليونيسيف المهندس محمد الحبيشي اليوم، على سير العمل الجاري بمشروع شبكة مياه حي الفروسية جنوب أمانة العاصمة بتكلفة 926 ألف دولار بتمويل من اليونيسيف.



واستمع المهندس مداعس والحبيشي من فريق الإشراف والجهاز الفني للشركة المنفذة إلى شرح حول الأعمال التي يتم تنفيذها في المشروع والصعوبات التي تواجه سير العمل والحلول المقترحة.



وأكد القائم بأعمال مؤسسة المياه بالأمانة ضرورة إنجاز المشروع في موعده المحدد ومراعاة جودة العمل نظرا لأهميته في توفير مياه صالحة للشرب للمستفيدين من سكان الحي والبالغ عددهم 22 ألف مشترك يعولون في المتوسط 88 ألف نسمة.



وأشاد بدعم اليونسيف لمؤسسة المياه بما يكفل إستمرارها في تقديم الخدمات للمواطنين .. مؤكدا أن تدخل اليونسيف في قطاع المياه ساهم في تخفيف الأعباء على سكان أمانة العاصمة.



فيما أوضح مدير عام الشؤون الفنية بمؤسسة المياه بأمانة العاصمة المهندس عادل معوضه أن المشروع يتكون من شبكة مياه وخزان برجي سعة 100 متر مكعب ووحدة ضخ متكاملة وغرفة تشغيل ..لافتا إلى أنه يتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في شهر فبراير المقبل.



رافقهم خلال الزيارة رئيس وحدة التنسيق مع المنظمات الدولية المانحة بمؤسسة المياه المهندس أمين الماوري.

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