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  محلي
وكيل محافظة صنعاء يطلع على إجراءات تنشيط السياحة في بني مطر
[14/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
اطلع وكيل محافظة صنعاء لقطاع الاستثمار يحيي محسن جمعان اليوم على الإجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية في مديرية بني مطر لتنشيط السياحة بمنطقة الشلال. 

 واستمع جمعان من أعضاء السلطة المحلية بالمديرية إلى شرح حول الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ عدد من المتنزهات و المشاريع الإنشائية لتشجيع السياحة الداخلية خصوصاً مع توافد الزوار لمنطقة شلال بني مطر في موسم الأمطار.

 وأشاروا إلى الصعوبات التي تواجهها السياحة في المنطقة والسبل الكفيلة بمعالجتها.

 من جانبه أكد وكيل المحافظة حرص قيادة المحافظة على الاهتمام بالسياحة الداخلية وتنشيطها وتأمين المواقع السياحية بالمنطقة، لافتاً إلى ضرورة إعادة تأهيل استراحة بوعان بالمديرية.

 وأشار إلى أهمية تعاون أهالي المنطقة مع السلطة المحلية في تنفيذ  المتنزهات والمرافق التابعة لها لجذب الزوار إلى شلال بني مطر لما لذلك من مردودات اقتصادية على أبناء المنطقة.

 رافقه خلال الزيارة مدير مكتب السياحة بالمحافظة ناصر صبر.
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