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آخر تحديث: الخميس، 14 - سبتمبر - 2017 الساعة 01:15:58م
مصدر بالخارجية : التقارير الدولية فضحت مندوب السعودية بمجلس حقوق الإنسان
قال مصدر مسئول بوزارة الخارجية إن التقارير الدولية المحايدة فضحت الأكاذيب التي وردت في بيان مندوب السعودية الذي ألقاه أمام اجتماع مجلس حقوق الإنسان في الدورة 36 بجنيف.
اصابات في مواجهات مع الاحتلال في ابو ديس والاحتلال يهدم 9 منازل قرب اريحا
أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قنابل الغاز السامة المسيلة للدموع في مواجهات شهدتها بلدة أبو ديس جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.
تحليل عروض شراء أذون خزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء  تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1014 ) بقيمة 109 مليارات و 718 مليوناً  و600 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
انتصار سهل يفتتح حملة الريال في دوري الأبطال
استهل فريق ريال مدريد الإسباني حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز سهل على ضيفه المتواضع أبويل نيقوسيا القبرصي بثلاثية دون رد مساء امس، بملعب "سانتياجو برنابيو".
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  محلي
صاروخا أوراغان يستهدفان تجمعات الجيش السعودي بمعسكر الجربة في عسير
[14/سبتمبر/2017] عسير - سبأ:
أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليوم صاروخي أوراغان على تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته بمعسكر الجربة في عسير.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخين من طراز أوراغان تجمعات الجيش السعودي والمرتزقة في معسكر الجربة خلفا خسائر كبيرة في صفوف العدو وعتاده العسكري.

وأكد المصدر أن صاروخية ومدفعية الجيش واللجان دكت معكسر الجربة بصلية من صواريخ الكاتيوشا وعدد من القذائف.
سبأ
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