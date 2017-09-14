صاروخا أوراغان يستهدفان تجمعات الجيش السعودي بمعسكر الجربة في عسير [14/سبتمبر/2017] عسير - سبأ:

أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليوم صاروخي أوراغان على تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته بمعسكر الجربة في عسير.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخين من طراز أوراغان تجمعات الجيش السعودي والمرتزقة في معسكر الجربة خلفا خسائر كبيرة في صفوف العدو وعتاده العسكري.



وأكد المصدر أن صاروخية ومدفعية الجيش واللجان دكت معكسر الجربة بصلية من صواريخ الكاتيوشا وعدد من القذائف.

سبأ