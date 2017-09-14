وفاة 25 شخصاً في حريق بدار لتحفيظ القرآن في كوالالمبور [14/سبتمبر/2017] كوالالمبور - سبأ:

أسفر حريق وقع صباح اليوم في دار لتحفيظ القران الكريم في العاصمة الماليزية كوالالمبور الى وفاة 25 شخصا على الأقل أغلبيتهم من الطلاب.



ونقلت وكالة رويترز عن إدارة الحرائق والإنقاذ الماليزية قولها في بيان إن: “الحريق بدأ في غرف النوم بالطابق العلوي في مبنى لتحفيظ القرآن مكون من ثلاثة طوابق”.



فيما قال مسؤولو إدارة الإطفاء إن: “اثنين من المشرفين و23 طالبا لقوا حتفهم في الحريق”.



وأضافوا إن: “سبعة مصابين نقلوا إلى مستشفى قريب في حين تم إنقاذ 11 آخرين”.



وتتراوح أعمار الطلاب بين خمسة أعوام و18 عاما.

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