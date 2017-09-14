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آخر تحديث: الخميس، 14 - سبتمبر - 2017 الساعة 12:15:24م
مصرع وإصابة عشرات المرتزقة في عمليات نوعية خلال الساعات الماضية
لقي العشرات من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وأصيب آخرون في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية، فيما سقطت طائرة حربية تابعة للعدوان بمحافظة أبين.
اصابات في مواجهات مع الاحتلال في ابو ديس والاحتلال يهدم 9 منازل قرب اريحا
أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قنابل الغاز السامة المسيلة للدموع في مواجهات شهدتها بلدة أبو ديس جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.
ارتفاع الأسهم الأمريكية لمستوى قياسي عند الفتح مع انحسار الإعصار إيرما
ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز الأمريكي إلى مستوى قياسي عند الفتح اليوم الثلاثاء مع استمرار تراجع قوة الإعصار (إيرما) إلى عاصفة مدارية قبيل التدشين المرتقب لهاتف آيفون الجديد الذي تنتجه آبل.
انتصار سهل يفتتح حملة الريال في دوري الأبطال
استهل فريق ريال مدريد الإسباني حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز سهل على ضيفه المتواضع أبويل نيقوسيا القبرصي بثلاثية دون رد مساء امس، بملعب "سانتياجو برنابيو".
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العاصمة الفرنسية باريس ستستضيف الالعاب الاولمبية 2024
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  رياضة
العاصمة الفرنسية باريس ستستضيف الالعاب الاولمبية 2024
[14/سبتمبر/2017] ليما - سبأ:
أعلنت اللجنة الاولمبية الدولية رسميا  في العاصمة البيروفية ليما منح مدينة باريس الفرنسية شرف استضافة الالعاب الاولمبية الصيفية عام 2024 ولوس انجليس الامريكية نسخة 2028 إثر تصويت بالاجماع برفع الايدي نتيجة الاتفاق السابق بين المدينتين.

 ولم تستضف باريس التي خسرت السباق لاستضافة الالعاب في 1992 و2008 و2012 الدورة الصيفية منذ 1924 فيما نظمتها لوس انجليس اخر مرة في 1984.

 وتعول باريس على المنشآت الموجودة (استاد فرنسا ملاعب رولان غاروس الجديدة، بيرسي، بارك دي برانس جان بوين وارينا-92) الانشاءات الموقتة، الى الاثار الشهيرة في العاصمة الفرنسية.
سبأ
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