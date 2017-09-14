العاصمة الفرنسية باريس ستستضيف الالعاب الاولمبية 2024 [14/سبتمبر/2017] ليما - سبأ:

أعلنت اللجنة الاولمبية الدولية رسميا في العاصمة البيروفية ليما منح مدينة باريس الفرنسية شرف استضافة الالعاب الاولمبية الصيفية عام 2024 ولوس انجليس الامريكية نسخة 2028 إثر تصويت بالاجماع برفع الايدي نتيجة الاتفاق السابق بين المدينتين.



ولم تستضف باريس التي خسرت السباق لاستضافة الالعاب في 1992 و2008 و2012 الدورة الصيفية منذ 1924 فيما نظمتها لوس انجليس اخر مرة في 1984.



وتعول باريس على المنشآت الموجودة (استاد فرنسا ملاعب رولان غاروس الجديدة، بيرسي، بارك دي برانس جان بوين وارينا-92) الانشاءات الموقتة، الى الاثار الشهيرة في العاصمة الفرنسية.

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