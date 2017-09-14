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انتصار سهل يفتتح حملة الريال في دوري الأبطال
استهل فريق ريال مدريد الإسباني حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز سهل على ضيفه المتواضع أبويل نيقوسيا القبرصي بثلاثية دون رد مساء امس، بملعب "سانتياجو برنابيو".
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  رياضة
انتصار سهل يفتتح حملة الريال في دوري الأبطال
[14/سبتمبر/2017] عواصم - سبأ:
استهل فريق ريال مدريد الإسباني حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز سهل على ضيفه المتواضع أبويل نيقوسيا القبرصي بثلاثية دون رد مساء امس، بملعب "سانتياجو برنابيو".

 وسجل أهداف اللقاء، كريستيانو رونالدو "ثنائية"، وسيرجيو راموس في الدقائق 12، و51 من ركلة جزاء، و61 على التوالي، ليتربع "الميرينجي" على صدارة المجموعة الثامنة، متفوقًاً بفارق الأهداف على توتنهام الإنجليزي، الذي تغلب على بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثية لهدف في ملعب "ويمبلي".

 وغادر كوفاسيتش لاعب ريال مدريد المباراة بعد 25 دقيقة فقط، متأثرًا بإصابة عضلية، ليشارك مكانه توني كروس.

 وفي المباراة الثانية بنفس المجموعة، أحرز أهداف توتنهام هيونج مين سون بالدقيقة الرابعة، وهاري كين في الدقيقة 15، و60 على الترتيب، فيما سجل أندريه يارمولنكو هدف دورتموند الوحيد بالدقيقة 11.

 بدوره، فرّط ليفربول الإنجليزي بالفوز على ضيفه إشبيلية الإسباني، فتعادل معه بهدفين لمثلهما في المجموعة الخامسة.

 وكان ليفربول تأخر بهدف في الدقيقة الخامسة للفرنسي من أصل تونسي وسام بن يدر لاعب الفريق الأندلسي، لكن "الريدز" استعادوا هيبتهم بفضل هدفي البرازيلي فيرمينو بالدقيقة 21، والمصري محمد صلاح في الدقيقة 37.

 وكانت الفرصة سانحة لفريق المدرب الألماني يورجن كلوب ليضيف هدفاً ثالثاً، لكن البرازيلي فيرمينو ضيّع ركلة جزاء بالدقيقة 42 حين رد كرته القائم.

 وفي الشوط الثاني، استغل الأرجنتيني خواكين كوريا في الدقيقة 72 ضعف دفاع ليفربول فأدرك التعادل لفريقه.

 واستمر غياب صانع ألعاب ليفربول البرازيلي فيليبي كوتينيو لعدم اكتمال جاهزيته البدنية، لكنه كان هذه المرة على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين خلافاً للمباراة الأخيرة التي تكبد فيها فريقه خسارة مذلة أمام مانشستر سيتي بخماسية نظيفة في الدوري المحلي مطلع الأسبوع، قبل أن يشارك قرب منتصف الشوط الثاني.

 وفي المباراة الثانية للمجموعة ذاتها، تعادل ماريبور السلوفيني على أرضه مع ضيفه سبارتاك موسكو الروسي بهدف لهدف.

 

وسجل لأصحاب الأرض داميان بوهار بالدقيقة 85، بينما وقع على هدف الضيوف ألكسندر ساميدوف في الدقيقة 59.

 واستعرض مانشستر سيتي الإنجليزي قوته أمام مستضيفه فينورد الهولندي، فغلبه برباعية نظيفة في المجموعة السادسة.

 وسجل للفريق الفائز جون ستونز بالدقيقتين الثانية، و63 توالياً، الأرجنتيني سيرخيو أجويرو في الدقيقة العاشرة، والبرازيلي جابرييل جيسوس بالدقيقة 25.

 وفي المجموعة نفسها، خسر نابولي الإيطالي من مستضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني بهدف لاثنين.

 وسجل للفائز البرازيلي تايسون في الدقيقة 15، والأرجنتيني فاسوندو فيريرا بالدقيقة 58، ورد الفريق الإيطالي عن طريق البولندي اركاديوش ميليك في الدقيقة 72 من ركلة جزاء.

وسقط بورتو البرتغالي أمام ضيفه بشيكتاش التركي بهدف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت الفريقين في المجموعة السابعة.

 ومنح البرازيلي تاليسكا الضيوف التقدم برأسية إثر عرضية من البرتغالي ريكاردو كواريسما بالدقيقة 13، ثم عادل الصربي دوسكو توسيتش برأسية عن طريق الخطأ بمرماه في الدقيقة 21.

 واستعاد جنك توسون التقدم بتسديدة قوية بالدقيقة 28، قبل أن يسجل له الهولندي المخضرم راين بابل هدف الاطمئنان في الدقيقة 86.

 وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، عاد موناكو الفرنسي من أرض لايبزيج الألماني بالتعادل بهدف لهدف.

 وسجل للألمان السويدي إيميل فورسبورج بالدقيقة 33، وللفرنسيين، البلجيكي يوري تييلمانز في الدقيقة 34.
سبأ
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