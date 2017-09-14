اتفاق بين ترامب ونواب ديموقراطيين [14/سبتمبر/2017] واشنطن - سبأ:

أعلن أعضاء بارزون في الكونجرس الأمريكية أن اتفاقا تم التوصل إليه مع الرئيس دونالد ترامب للإبقاء على برنامج حماية المهاجرين الشباب الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة بشكل غير شرعي وهم أطفال، من الترحيل.



وقال تشوك شومر زعيم الأقلية بمجلس النواب في بيان إن مناقشة خلال اجتماع " بناء للغاية " مع ترامب في البيت الأبيض ركزت على برنامج العمل المؤجل لصالح الطفولة الوافدة (داكا).



وجاء في البيان الذي أصدره القادة الديمقراطيون " لقد اتفقنا على إدخال الحماية التي يوفرها البرنامج في شكل قانون بسرعة ووضع حزمة إجراءات تتعلق بأمن الحدود باستثناء الجدار وهذا مقبول من كلا الجانبين" مشيرًا على ما يبدو إلى دعوة ترامب لبناء جدار حدودي مع المكسيك.



من ناحيته وصف مسؤول بالبيت الأبيض عشاء عمل ترامب بأنه " بنّاء" بحث الإصلاح الضريبي والبنية الأساسية والتجارة وموضوعات الأمن الحدودي وبرنامج داكا لكن البيت الأبيض لم يشر إلى اتفاقات معينة.



وكان ترامب قد أعلن مطلع الشهر الجاري قرارًا بإنهاء برنامج داكا الذي قدمه سلفه باراك أوباما في 2012.

سبأ