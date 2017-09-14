الجيش الروسي يجري مناورات عسكرية واسعة مشتركة مع بيلاروس [14/سبتمبر/2017] موسكو - سبأ:

تبدأ روسيا اليوم مناورات عسكرية واسعة مشتركة مع بيلاروس على حدود الاتحاد الأوروبي.



وقد طمأنت موسكو الدول القلقة بشأن هذه التدريبات التي يطلق عليها اسم "غرب 2017" (زاباد 2017) ويفترض أن يشارك فيها حسب موسكو 12 ألفًا و700 جندي طوال أسبوع على طول الحدود مع ليتوانيا وبولندا.



وأكد رئيس الاركان الروسي فاليري غيراسيموف مطلع سبتمبر خلال لقاء مع رئيس اللجنة العسكرية في الحلف الاطلسي التشيكي بيتر بافل أن هذه المناورات "خطط لها منذ فترة طويلة" و" ليست موجهة ضد اي بلد محدد".



وينظم الجيش الروسي في هذه الفترة من كل عام مناورات واسعة في منطقة ما في روسيا. وهذا العام ستجرى في بيلاروس وفي جيب كالينينغراد ومناطق عديدة أخرى في شمال غرب روسيا.



وتجرى المناورات الروسية بالتزامن مع تدريبات في أوكرانيا بمشاركة الجيش الأمريكي الذين شارك جنود منه في عرض عسكري في كييف في أغسطس للمرة الأولى وأخرى في السويد يشارك فيها 16 ألف جندي لمواجهة هجوم وهمي من "خصم أكبر وأكثر تطورا".

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