إصابة 15 عنصرا من مشاة البحرية الأميركية في كاليفورنيا [14/سبتمبر/2017] واشنطن - سبأ:

أصيب 15 عنصرا من قوات مشاة البحرية الأميركية “المارينز” بجروح حرجة وخطيرة أمس جراء اندلاع النيران بعربتهم البرمائية الهجومية خلال تدريبات في كاليفورنيا.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث العسكري الأميركي بول غيني قوله إن “الحادث وقع في قاعدة كامب بندلتون بولاية كاليفورنيا عندما كانت كتيبة تابعة للمارينز تقوم بتمارين لتحديد جهوزيتها للقتال” مضيفا إن “المسؤولين يقومون بالتحقيق في الظروف التي أدت للحادث”.



وتم إجلاء الجرحى إلى مستشفيات في المنطقة فيما نقل ثمانية منهم إلى مركز علاج الحرائق في جامعة كاليفورنيا ووصفت حالة ثلاثة من الجرحى بالحرجة وخمسة بالخطيرة.



ولم ترد تفاصيل أخرى حول الحريق أو الأسباب المحتملة وراءه.



ويأتي هذا الحادث بعد حادثين داميين آخرين في كامب بندلتون أكبر قواعد المارينز على الساحل الغربي للولايات المتحدة حيث عثر على عنصر من المارينز ميتا أواخر آب الماضي خلال تدريبات فيما تم العثور على عنصر آخر مقتولا في ميدان رماية عام 2015.

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