مصرع وإصابة عشرات المرتزقة في عمليات نوعية خلال الساعات الماضية [14/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

لقي العشرات من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وأصيب آخرون في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية، فيما سقطت طائرة حربية تابعة للعدوان بمحافظة أبين.



وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طائرة حربية تابعة للعدوان السعودي الأمريكي من نوع تايفون سقطت بمحافظة أبين بعد ارتطامها في منطقة الوضيع في ظروف غامضة وفقد طيارها.



وأكد المصدر مصرع القيادي المرتزق العقيد يسلم سعيد اليافعي واثنين من مرافقيه في الهاملي بمديرية موزع محافظة تعز باستهدافهم بصاروخ موجه، وتم قنص ثلاثة من المرتزقة في منطقة الهاملي بالمديرية ذاتها وقنص آخر شمال شرق المخا.



ولفت المصدر إلى أن المرتزق فايل أحمد محمد عبدالله قرعاب المسعودي الصبيحي لقي مصرعه وأصيب كل من مراد أحمد محمد عبدالله قرعاب، سعيد علي محمد طرق الكعموسي الصبيحي، وصليح علي محمد البعسوسي الصبيحي بنيران الجيش واللجان في جبهة المخا بتعز.



ونفذ الجيش واللجان الشعبية هجوماً مباغتاً على مواقع الغزاة والمرتزقة غرب مديرية موزع وكبدوهم خسائر في عديدهم وعتادهم ، كما تم استهداف مدرعة محملة بالمرتزقة بعدد من قذائف المدفعية في مفرق موزع.



وأفاد المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات المرتزقة بمنطقة يختل في مديرية المخا ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، كما استهدفت تجمعات لهم خلف مدرسة محمد عثمان في الجحملية بمدينة تعز.



وفي محافظة الجوف لقي المرتزق نايف محمد الفرجة مصرعه وأصيب القيادي المرتزق العميد تركي عبدالله المهشمي قائد اللواء 147 إثر انقلاب آلية كانا يستقلانها أثناء هروبهما من القصف الصاروخي والمدفعي لأبطال الجيش واللجان الشعبية.



وأشار المصدر إلى مصرع اثنين من المرتزقة في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، واستهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي وتم إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات لهم شرق مديرية كهبوب في محافظة لحج.



وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات الجيش السعودي والمرتزقة في منفذ علب بعسير، وتجمعات للمرتزقة في الرمضة ومنفذ الطوال بجيزان، فيما تم تدمير آلية عسكرية سعودية وجرافتين ومصرع طاقمها في قطاع العارضة.

سبأ