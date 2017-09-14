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آخر تحديث: الخميس، 14 - سبتمبر - 2017 الساعة 12:15:24م
مصرع وإصابة عشرات المرتزقة في عمليات نوعية خلال الساعات الماضية
لقي العشرات من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وأصيب آخرون في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية، فيما سقطت طائرة حربية تابعة للعدوان بمحافظة أبين.
اصابات في مواجهات مع الاحتلال في ابو ديس والاحتلال يهدم 9 منازل قرب اريحا
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ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز الأمريكي إلى مستوى قياسي عند الفتح اليوم الثلاثاء مع استمرار تراجع قوة الإعصار (إيرما) إلى عاصفة مدارية قبيل التدشين المرتقب لهاتف آيفون الجديد الذي تنتجه آبل.
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  محلي
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
[14/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي شن الغارات الإجرامية على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية.

 وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد مواطن في غارة لطيران العدوان على منطقة بني صياح بمديرية رازح، وشن غارتين على منطقة الثعبان بمديرية باقم في محافظة صعدة.

 وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن غارة شرق معسكر خالد بمديرية موزع في محافظة تعز و غارة على منطقة المربعة في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.

 وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 12 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة وثلاث غارات على الربوعة في عسير.
سبأ
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