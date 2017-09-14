طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية [14/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي شن الغارات الإجرامية على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد مواطن في غارة لطيران العدوان على منطقة بني صياح بمديرية رازح، وشن غارتين على منطقة الثعبان بمديرية باقم في محافظة صعدة.



وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن غارة شرق معسكر خالد بمديرية موزع في محافظة تعز و غارة على منطقة المربعة في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 12 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة وثلاث غارات على الربوعة في عسير.

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