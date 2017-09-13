محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين العمل بمركز الشكاوى والبلاغات بمباحث أمانة العاصمة صنعاء - سبأ :

دشن بمباحث أمانة العاصمة العمل بمركز الشكاوى والبلاغات 189.



وأكد مدير مباحث الأمانة العقيد محمد وهاس على ضرورة تقيد منتسبي البحث الجنائي بالنظام والقانون.



وأشار إلى أنه سيتم محاسبة كل من يثبت تجاوزه للنظام والقانون في التعامل مع المواطنين .. مؤكدا أن وزارة الداخلية ماضية في تفعيل مبدأ الثواب والعقاب وتحسين مستوى الأداء لكافة منتسبي الوزارة.



ودعا الجميع إلى تحسين الأداء بما يتناسب مع المرحلة الراهنة وتسخير كل الجهود لخدمة المواطن وأمنه تجسيداً لشعار الشرطة في خدمة الشعب.

سبـأ [14/سبتمبر/2017]سبـأ