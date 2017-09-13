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آخر تحديث: الأربعاء، 13 - سبتمبر - 2017 الساعة 11:28:48م
إتصال بين قائد الثورة والرئيس الأسبق
جرى اليوم إتصال بين رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح وقائد أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي.
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أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قنابل الغاز السامة المسيلة للدموع في مواجهات شهدتها بلدة أبو ديس جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.
ارتفاع الأسهم الأمريكية لمستوى قياسي عند الفتح مع انحسار الإعصار إيرما
ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز الأمريكي إلى مستوى قياسي عند الفتح اليوم الثلاثاء مع استمرار تراجع قوة الإعصار (إيرما) إلى عاصفة مدارية قبيل التدشين المرتقب لهاتف آيفون الجديد الذي تنتجه آبل.
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مصرع أثنين من مرتزقة العدوان في صرواح بمأرب
[13/سبتمبر/2017]
مأرب - سبأ :
لقي أثنان من مرتزقة العدوان السعودي مصرعهم اليوم بنيران الجيش واللجان الشعبية بمديرية صرواح بمحافظة مأرب.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم قنص أثنين من مرتزقة العدوان شرق صرواح.
سبـأ
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