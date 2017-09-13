الدفاع و الأركان تنعيان العميد هاشم السياني

صنعاء - سبأ :

نعت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة العميد هاشم علي السياني الذي وافاه الأجل اليوم عن عمر ناهز ال55 عاما قضى معظمه في خدمة الوطن في القوات المسلحة.

وأشادت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة في بيان بمناقب الفقيد وسماته القيادية العسكرية حيث كان ضابطا وقائدا نموذجا في سلوكه وفي حسن تعامله مع مرؤوسيه.



وأشار البيان إلى أن الفقيد كان من ضباط مركز القيادة والسيطرة الرئيسي الذين عملوا بروح المسئولية وتركو بصماتهم في مختلف المهام العسكرية التي أوكلت إليهم ونفذوها بكل كفاءة واقتدار.

وعبرت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان العامة عن أحر التعازي وصادق العزاء والمواساة لأسرة وأهالي الفقيد وكافة ال السياني .. سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

هذا وسيوارى جثمان الفقي الثرى الساعة التاسعة صباح يوم غد الخميس بمسقط رأسه في قرية سيان بسنحان – محافظة صنعاء.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

[13/سبتمبر/2017]سبـأ