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رئيس الوزراء يعزي في وفاة العلامة شهاب الدين المشهور
[13/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

بعث رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور برقية عزاء ومواساة في وفاة العلامة الصوفي المجتهد شهاب الدين بن علي المشهور.

وأشاد رئيس الوزراء في برقية العزاء الموجهة إلى العلامة أبوبكر بن علي المشهور وعلوي بن علي المشهور بمناقب الفقيد وإسهاماته في ترسيخ مفاهيم الدين الإسلامي التي تدعو إلى الإخاء والتسامح فضلا عن بصماته في أعمال الخير والبر والإحسان ومساعدة المحتاجين والفقراء.

وأشار الدكتور بن حبتور إلى ما اتسم به العلامة شهاب الدين من وسيطة وإعتدال جسده منهجه المتبع في اربطته في كل من عدن وحضرموت وشبوة واحور أبين .. مؤكدا أن الوطن كما الحركة الصوفية الراشدة خسرا برحيله عالما مجتهدا سخّر عمره لنشر العِلم النافع .

وعبر عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد في هذا المصاب وطلابه ومحبيه .. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

سبـأ
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