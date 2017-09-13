محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إستهداف تجمعات لمرتزقة العدوان في المخا والجحملية بتعز

إستهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في المخا والجحملية بمحافظة تعز .





وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية إستهدفوا بقصف مدفعي تجمعات لمرتزقة العدوان في يختل شمال المخا وخلف مدرسة محمد عثمان في الجحملية، ومصرع وإصابة عدد منهم.



وأشار المصدر إلى أنه تم قنص ثلاثة من مرتزقة العدوان في الهاملي وآخر شمال شرق المخا .



وذكر المصدر أن الجيش واللجان الشعبية إستهدفوا مدرعة محملة بمرتزقة العدوان في مفرق موزع .. لافتا إلى أن طيران العدوان شن غارة شرق معسكر خالد بمديرية موزع.

سبـأ [13/سبتمبر/2017] تعز - سبأ :إستهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في المخا والجحملية بمحافظة تعز .سبـأ