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آخر تحديث: الأربعاء، 13 - سبتمبر - 2017 الساعة 08:25:31م
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لقاء بمديرية حفاش بالمحويت يندد بإستمرار جرائم العدوان
[13/سبتمبر/2017] المحويت - سبأ :
ندد لقاء بمديرية حفاش محافظة المحويت اليوم ضم وكلاء المحافظة والمشائخ والوجهاء بالمديرية، بإستمرار جرائم العدوان السعودي الأمريكي.


وتطرق اللقاء إلى الجوانب المتعلقة بتعزيز الإصطفاف والتلاحم الشعبي لمواجهة العدوان ومخططاته.

وفي اللقاء أكد وكلاء المحافظة حمود شملان وأحمد الأخفش والعزي الشجاف ومدير عام مديرية حفاش زيد الشامي، أهمية تضافر الجهود للحشد والتعبئة لمواجهة العدوان ورفد الجبهات بالرجال والعتاد .

وأشاروا إلى ما يرتكبه العدوان بحق الشعب اليمني من جرائم إستهدفت المدنيين من الأطفال والنساء وتدمير مقدرات البلاد .. داعيين إلى تعزيز التلاحم والإصطفاف والإبتعاد عن أي خلافات يسعى تحالف العدوان ومرتزقته من خلالها شق الصف الوطني.

سبـأ
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