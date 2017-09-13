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مناقشة سير العمل ومستوى الأداء الخدمي بالجوف
[13/سبتمبر/2017] الجوف - سبأ:



ناقش إجتماع اليوم بمحافظة الجوف برئاسة المحافظ سام علي الملاحي، مستوى الأداء الخدمي وسير العمل في المؤسسات والمكاتب الحكومية.

وفي الإجتماع أكد المحافظ الملاحي أهمية تفعيل الأداء وتحسين مستوى العمل في مختلف المديريات والمكاتب والمؤسسات وتنمية الموراد.. مشددا على ضرروة تكامل الجهود بين مختلف القطاعات لرفع مستوى الأداء وتحصيل الإيرادات.

فيما استعرض مدير عام مكتب الواجبات الزكوية بالمحافظة أحمد الصياح تقرير حول مستوى الإيرادات المحصلة والصعوبات التي يواجهها المكتب والإدارات التابعة له والسبل الكفيلة بتذليلها.

ووجه المحافظ بتكريم مدراء إدارات الواجبات في مديريات المراشي والحميدات والعنان والزاهر التي حققت زيادة في نسبة تحصيل الإيرادات.

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