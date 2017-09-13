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آخر تحديث: الأربعاء، 13 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:45:29م
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وزير الخدمة المدنية يلتقي قيادة هيئة التأمينات والمعاشات
[13/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 التقى وزير الخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان، رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات إبراهيم أحمد الحيفي وقيادة وموظفي الهيئة.

وفي اللقاء أكد وزير الخدمة المدنية أهمية مضاعفة الجهود لتحسين مستوى الأداء وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد..متمنيا لرئيس الهيئة التوفيق والنجاح في مهامه.

فيما أشار رئيس الهيئة إلى ضرورة تضافر الجهود بما يكفل الحفاظ على مكانة الهيئة بإعتبارها صرح إستثماري .. مشيدا بدور رئيس الهيئة السابق الدكتور علي الشعور وجهوده في سبيل تقديم الخدمات للمتقاعدين وأسرهم .

حضر اللقاء نائب رئيس الهيئة نبيل الغولي ووكيل الهيئة لقطاع الشؤون المالية والإدارية فضل الأكوع ووكيل الهيئة لقطاع التسويات عارف العواضي.

سبأ
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