ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 13 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:45:29م
إتصال بين قائد الثورة والرئيس الأسبق
جرى اليوم إتصال بين رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح وقائد أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي.
اصابات في مواجهات مع الاحتلال في ابو ديس والاحتلال يهدم 9 منازل قرب اريحا
أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قنابل الغاز السامة المسيلة للدموع في مواجهات شهدتها بلدة أبو ديس جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.
ارتفاع الأسهم الأمريكية لمستوى قياسي عند الفتح مع انحسار الإعصار إيرما
ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز الأمريكي إلى مستوى قياسي عند الفتح اليوم الثلاثاء مع استمرار تراجع قوة الإعصار (إيرما) إلى عاصفة مدارية قبيل التدشين المرتقب لهاتف آيفون الجديد الذي تنتجه آبل.
وكيل وزارة الشباب يناقش أنشطة اتحاد كرة السلة للفترة القادمة
ناقش وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الرياضة عبدالرحمن الحسني اليوم مع رئيس الاتحاد العام لكرة السلة عبدالستار الهمداني واللجنة الفنية بالاتحاد، أنشطة اللعبة المزمع إقامتها خلال الفترة القادمة.
آخر الأخبار:
وزير الخدمة المدنية يلتقي قيادة هيئة التأمينات والمعاشات
وقفة بجامعة إب تندد بإستمرار جرائم العدوان
الاتحاد الاوروبي لكرة القدم يفتح اجراءً تأديبياً بحق فريق سلتيك الاسكتلندي
مناقشة إحتياجات مديرية قطابر بصعدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
الاتحاد الاوروبي لكرة القدم يفتح اجراءً تأديبياً بحق فريق سلتيك الاسكتلندي
[13/سبتمبر/2017]
لندن – سبأ :
أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم اليوم الاربعاء عن فتح اجراء تأديبي بحق فريق سلتيك الاسكتلندي بعد دخول مشجع الى ارض الملعب في مباراته مع باريس سان جرمان الفرنسي الثلاثاء في دوري ابطال اوروبا.

ودخل مشجع ارض ملعب سلتيك في الشوط الاول وكان متجها نحو نجم باريس سان جرمان الشاب كيليان مبابي حيث كان يريد ركله قبل ان يبعده رجال الامن.

وفاز سان جرمان على بطل اسكتلندا بخمسة اهداف نظيفة سجل منها مبابي الهدف الثاني.

وقال الاتحاد الاوروبي في بيان له انه وجه تهمة الى سلتيك بـ "غزو الملعب" .. محدداً الـ 19 من اكتوبر القادم موعداً للعقد جلسة استماع مع اللجنة الاخلاقية والتأديبية .

وعلق مدرب سلتيك الايرلندي الشمالي برندن رودجرز على الامر قائلاً ان "من المؤسف ان يدخل مشجع الى اي ملعب" .. مضيفاً "لكني واثق من ان النادي سيتعامل مع الامر لانه لا يجب رؤية ذلك في الملاعب".

كما فتح الاتحاد الاوروبي اجراء تأديبيا بحق بازل السويسري بسبب اطلاق مشجعيه المفرقعات النارية في المباراة ضد مانشستر يونايتد الانكليزي على ملعب اولدترافورد، وفاز مانشستر يونايتد 3-صفر.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
دايموندز الياباني يكمل عقد الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم
وكيل وزارة الشباب يناقش أنشطة اتحاد كرة السلة للفترة القادمة
المبدع ميسي يقود برشلونة للفوز 3-صفر على يوفنتوس
لقاء تشاوري موسع بنادي وحدة صنعاء يجدد الثقة بالإدارة
المنتخب الوطني لكرة القدم يبدأ أولى تمارينه بمعسكر القاهرة
كريستال بالاس يعلن الاستنغاء عن خدمات مدربه الجديد فرانك دي بور
إنطلاق دوري أبطال أوروبا بثماني مباريات أبرزها لقاء برشلونة ويوفنتوس
ثلاثية ميسي تعزز تصدر برشلونة للدوري الإسباني وريال يتعثر
مجلس إدارة وحدة صنعاء يناقش أنشطة النادي وتطوير مرافقه
فوز الإيطالي فيناتي بجائزة "سان مارينو" للدراجات النارية
العدوان السعودي على اليمن
وزارة حقوق الإنسان: كلمة السفير السعودي تهرب واضح من المساءلة القانونية
[13/سبتمبر/2017]
استشهاد مواطن في غارة لطيران العدوان على رازح بصعدة
[13/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف محافظتي صعدة ومأرب بعدة غارات
[13/سبتمبر/2017]
قبائل صعفان تعلن النفير العام في مواجهة العدوان
[12/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم
[12/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by