رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاتحاد الاوروبي لكرة القدم يفتح اجراءً تأديبياً بحق فريق سلتيك الاسكتلندي لندن – سبأ :

أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم اليوم الاربعاء عن فتح اجراء تأديبي بحق فريق سلتيك الاسكتلندي بعد دخول مشجع الى ارض الملعب في مباراته مع باريس سان جرمان الفرنسي الثلاثاء في دوري ابطال اوروبا.



ودخل مشجع ارض ملعب سلتيك في الشوط الاول وكان متجها نحو نجم باريس سان جرمان الشاب كيليان مبابي حيث كان يريد ركله قبل ان يبعده رجال الامن.



وفاز سان جرمان على بطل اسكتلندا بخمسة اهداف نظيفة سجل منها مبابي الهدف الثاني.



وقال الاتحاد الاوروبي في بيان له انه وجه تهمة الى سلتيك بـ "غزو الملعب" .. محدداً الـ 19 من اكتوبر القادم موعداً للعقد جلسة استماع مع اللجنة الاخلاقية والتأديبية .



وعلق مدرب سلتيك الايرلندي الشمالي برندن رودجرز على الامر قائلاً ان "من المؤسف ان يدخل مشجع الى اي ملعب" .. مضيفاً "لكني واثق من ان النادي سيتعامل مع الامر لانه لا يجب رؤية ذلك في الملاعب".



كما فتح الاتحاد الاوروبي اجراء تأديبيا بحق بازل السويسري بسبب اطلاق مشجعيه المفرقعات النارية في المباراة ضد مانشستر يونايتد الانكليزي على ملعب اولدترافورد، وفاز مانشستر يونايتد 3-صفر.

سبأ [13/سبتمبر/2017]سبأ