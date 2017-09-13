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مناقشة إحتياجات مديرية قطابر بصعدة
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مناقشة إحتياجات مديرية قطابر بصعدة
[13/سبتمبر/2017]
صعدة - سبأ:
 ناقش محافظ صعدة محمد جابر عوض اليوم مع عدد من مشائخ ووجهاء مديرية قطابر الحدودية، إحتياجات المديرية من المشاريع والخدمات وخاصة في ظل إستمرار العدوان والحصار.

وتطرق الإجتماع الذي حضره وكيلا المحافظة صالح عقاب ومحمد كعيبة، إلى سير أعمال فروع المكاتب التنفيذية بالمديرية ومنها المكاتب الإيرادية ومستوى التحصيل، بالإضافة الجوانب المتصلة بتقديم قوافل الدعم للمرابطين في الجبهات.

واستمع الإجتماع من أمين عام المجلس المحلي بالمديرية حسين اللهبي إلى شرح عن احتياجات المديرية والصعوبات التي تواجه المجلس المحلي بالمديرية.

وفي الإجتماع أشاد المحافظ عوض بدور أبناء مديرية قطابر الحدودية وصمودهم في وجه العدوان على مدى أكثر من 900 يوم كغيرهم من أبناء الوطن .. منوها بصمود أبناء المديريات الحدودية في التصدي للغزاة والمحتلين.

ووجه المكاتب المعنية بالنزول للمديرية وتوفير ما أمكن توفيره في مجال الطرق والمياه والصحة والتعليم والتي تحتاج إليها المديريات الحدودية التي دمر طيران العدوان المنشآت الخدمية والتنموية فيها.

وأبدى محافظ صعدة استعداد قيادة المحافظة تقديم الإمكانات المتاحة لعملية التنمية بالمديرية.

حضر الإجتماع مدير مكتب الأشغال المهندس إبراهيم النمري ومدير مكتب الواجبات محمد علي قيلي.

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