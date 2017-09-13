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آخر تحديث: الأربعاء، 13 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:45:29م
إتصال بين قائد الثورة والرئيس الأسبق
جرى اليوم إتصال بين رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح وقائد أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي.
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إتصال بين قائد الثورة والرئيس الأسبق
[13/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 جرى اليوم إتصال بين رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح وقائد أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي.

جرى فيه مناقشة المستجدات على الساحة الوطنية وعلاقة الشراكة القائمة بين المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله وحلفائهما القائمة على مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن وإدارة شئون الدولة طبقاً للدستور والقوانين وللإتفاق السياسي الموقّع بينهما يوم الـ28 من يوليو 2016م والذي بموجبه تم تشكيل المجلس السياسي الأعلى والإتفاقات الأخرى الموقعة بين الطرفين .

وكانت وجهات النظر بين قائدي المؤتمر وأنصار الله متطابقة، وجرى التأكيد على أهمية الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية ووحدة الصف والموقف وتوجيه كافة الجهود والطاقات الوطنية للتصدّي للعدوان في كل جبهات القتال وصولاً إلى تحقيق الإنتصار الحاسم على العدوان وإفشال مخططاته الهادفة إلى تمزيق الوطن وتفكيك النسيج الإجتماعي لشعبنا.

سبأ
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