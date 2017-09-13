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آخر تحديث: الأربعاء، 13 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:23:36م
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إقرار عقد لقاء تشاوري سياحي في محافظة إب
[13/سبتمبر/2017]
إب  - سبأ:
 أقر اجتماع عقد اليوم بمحافظة إب برئاسة وكيل المحافظة حارث المليكي عقد لقاء تشاوري بالمحافظة لتنشيط السياحة وتذليل المعوقات التي تعترض هذا القطاع الحيوي.

وأشار الوكيل المليكي إلى أهمية تنشيط السياحة والاهتمام بالمتنفسات والمتنزهات من خلال أعمال النظافة والتحسين .

وأكد على أهمية الاسراع في عقد اللقاء التشاوري ودعوة كل المعنين والمختصين بالشأن السياحي والخروج برؤية و خطة عمل من شأنها تنشيط الجانب السياحي واستغلال المقومات الجمالية والطبيعية التي حباها الله لهذه المحافظة.

وشدد وكيل المحافظة على ضرورة الترتيب والتحضير الجيد للقاء السياحي التشاوري المزمع عقده بالمحافظة خلال الايام القادمة .

حضر الاجتماع مدير مكتب السياحة بالمحافظة الدكتور أمين جزيلان ومدير عام الصندوق الاجتماعي المهندس محسن الصبري ومدير صندوق النظافة خالد شرف ومدير مديرية المشنة علي البعداني وأمين المجلس المحلي بالظهار عبدالله الخولاني ومدير الشرطة السياحة العقيد فضل النود وعميد كلية السياحة والفندقة بجامعة إب الدكتور محمد النقاش

سبأ
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