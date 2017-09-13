عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل جنديين في هجوم لمسلحين في محافظة شمال سيناء شرق مصر القاهرة – سبأ :

قتل جنديان مصريان اليوم الاربعاء خلال محاولة عناصر مسلحة استهداف أحد المراكز الأمنية في محافظة شمال سيناء شرق القاهرة.



وقال المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي في بيان نقلته وسائل الاعلام المصرية "ان عنصراً تكفيرياً يرتدي حزاماً ناسفاً حاول اقتحام أحد الارتكازات الامنية للقوات المسلحة، ونتيجة ليقظة عناصر الارتكاز الأمني تم قتل الارهابي، والتعامل المباشر مع بقية العناصر التكفيرية".



وأكد المتحدث مقتل خمسة عناصر إرهابية وإصابة اثنين آخرين اضافة الى جنديين بينما فرت بقية العناصر ويجري حالياً مطاردتها للقضاء عليها .



ووقع هذا الحادث بعد يومين فقط من هجوم آخر قتل فيه 18 شرطياً الاثنين الماضي، إثر استهداف مدرعات شرطية في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.



وتشهد مصر هجمات ضد رجال الجيش والشرطة والمواقع الامنية والعسكرية خاصة في محافظة شمال سيناء .

سبأ [13/سبتمبر/2017]سبأ