[13/سبتمبر/2017]
المحويت - سبأ:
سير أبناء و مشائخ ووجهاء بني الخياط بمديرية الطويلة محافظة المحويت قافلة غذائية لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات العزة والكرامة.
وخلال تسيير القافلة التي مواد غذائية ومائة رأس من الأغنام أكد وكيل اول محافظة المحويت الدكتور عبد الله عباس الحمزي ومدير عام مديرية الطويلة شوقي الصلاحي مشيرين إلى التزام ابناء بني الخياط بمديرية الطويلة واستمرارهم فى دعم جبهات القتال بالمال والرجال والسلاح .
حضر تسيير القافلة عدد من مسوؤلي السلطة المحلية والمنظمات الجماهيرية بالمديرية .
سبأ