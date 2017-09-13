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آخر تحديث: الأربعاء، 13 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:23:36م
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  عربي ودولي
رئيسة حكومة ماينمار تلغي زيارتها لحضور إجتماع للأمم المتحدة بسبب أزمة الروهينغا
[13/سبتمبر/2017]
نيويورك – سبأ :
 ألغت رئيسة الحكومة في ماينمار أونغ سان سو تشي زيارتها الى نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر، وسط انتقادات للانتهاكات الجسيمية التي يتعرض لها اقلية الروهينغا في هذا البلد .

وقال زاو هتاي المتحدث باسم مستشارة الدولة وزيرة الخارجية في تصريحات صحافية اليوم إن "مستشارة الدولة لن تحضر الجمعية العامة للأمم المتحدة"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ومنذ اندلاع دوامة العنف الجديدة في 25 أغسطس، لجأ أكثر من 370 ألفاً من الروهينغا المسلمين في بورما إلى بنغلادش هرباً من عملية عسكرية يقوم بها الجيش.

ورأى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين أن معاملة أقلية الروهينغا المسلمة في بورما تشكل "نموذجاً كلاسيكياً (لعملية) تطهير عرقي".

وقال في افتتاح الدورة الـ 36 لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف امس "بما أن ماينمار رفضت دخول المحققين (التابعين للأمم المتحدة) المتخصصين في حقوق الإنسان، لا يمكن إنجاز تقييم الوضع الحالي بشكل كامل، لكن الوضع يبدو نموذجا كلاسيكيا لتطهير عرقي".

وكانت أونغ سان سو تشي مستشارة الدولة التي تقود الحكومة الفعلية ووزيرة الخارجية قد وعدت خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي "بالحد من الأحكام المسبقة والتعصب" والعمل على حماية حقوق الإنسان .. داعية "الأسرة الدولية إلى أن تكون متفهمة وبناءة".

سبأ
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