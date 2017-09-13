محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة الوضع الإنساني العام بمحافظة عمران عمران - سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان آلية التنسيق مع برنامج الأمم المتحدة اوتشاء و ممثلي المنظمات الدولية العاملة بالمحافظة وشركائها في المكاتب التنفيذية.



وتطرق الاجتماع بحضور أمين محلي المحافظة صالح المخلوس والوكيل أمين فراص الى خطة المنظمات الدولية للأشهر المتبقية من العام الحالي وتقييم عملها في الفترة السابقة لهذا العام وكذا جوانب القصور في الخدمات الإنسانية والاحتياجات الملحة لسد الاستجابة لحالات النزوح جراء العدوان والحصار.



واستعرض الاجتماع الوضع الإنساني في المحافظة واحتياجاتها في ظل العدوان والحصار وتعرض العديد من المديريات لكوارث إنسانية منها وباء الكوليراء بالإضافة الى البرامج والأنشطة التي يمكن التدخل فيها بصورة عاجلة في الجانب الإنساني لإيواء النازحين بمديريات حوث وخمر وريده .



وأشار المحافظ جعمان إلى أهمية إيجاد مسوحات ميدانية شاملة تستهدف الحالات المتضررة من النازحين والأشد فقراً ووضع معايير لمساعدة المحتاجين في جانب الأمن الغذائي.



وتطرق محافظ المحافظ إلى ما يعانيه قطاع الزراعة بالمحافظة خاصة مع اجتياح دودة الجدمي .. داعيا المنظمات القيام بواجبها لمساعدة المزارعين لمكافحه هذه الحشرة التي تسبب خسائر فادحة للمزارعين.



بدورهم أكد ممثلي المنظمات الدولية العاملة في المحافظة أهمية التنسيق بين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجانب الحكومي من أجل تسهيل الأعمال الإنسانية وتوسيع دائرة الاستجابة الطارئة لمواجهة الكوارث.



و أشاروا إلى أن خطة الاستجابة لفريق التنسيق الإنساني لمنطقة صنعاء التابعة لمنظمة الأمم المتحدة اوتشاء تتطلب دعماً كبيراً من الأطراف وأن الأمم المتحدة وأقسامها الخدمية والسياسية تعمل على مساعدة المحافظة وكذا تقديم المساعدات للجميع في كل المناطق.



وأقر الاجتماع العمل على تحقيق آلية عمل عبر النافذة الواحدة بين الجهات الحكومية والأمنية والخدمية والمنظمات الدولية والإنسانية لتسهيل الإجراءات واختصار أي عقبات روتينية أو إجرائية ناتجة عن الظروف الاستثنائية التي يعيشها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار.

سبأ [13/سبتمبر/2017]سبأ