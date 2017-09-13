اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 54.40 دولاراً للبرميل لندن – سبأ :

إرتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعدما قالت وكالة الطاقة الدولية إن فائض المعروض النفطي العالمي بدأ في الانخفاض بفعل قوة الطلب العالمي وانخفاض إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومنتجين خارجها.



وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بحلول الساعة 0944 بتوقيت غرينتش 11 سنتاً وبنسبة 0.2 في المائة إلى 48.34 دولار للبرميل بعد أن انخفض في وقت سابق من الجلسة.



وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 13 سنتاً أو ما يعادل 0.2 في المائة، إلى 54.40 دولار للبرميل.



ويأتي ذلك بعدما قالت وكالة الطاقة الدولية التي تنسق سياسات الطاقة في الدول الصناعية في تقريرها الشهري "تشير التوقعات إلى أن الأسواق تتحسن وأن الأسعار سترتفع ولكن بوتيرة محدودة جداً".



وقالت الوكالة "نمو الطلب يظل أقوى من التوقعات، وخاصة في أوروبا والولايات المتحدة" ورفعت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2017 إلى 1.6 مليون برميل يوميا من 1.5 مليون برميل يومياً.



ويتماشى التقييم مع ما ذكره تقرير نشرته منظمة (أوبك) امس الثلاثاء ورفعت فيه المنظمة توقعاتها للطلب على نفطها في 2018م وأشارت إلى بوادر على تقلص الفجوة بين العرض والطلب في السوق العالمية.

سبأ [13/سبتمبر/2017]سبأ