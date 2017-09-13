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محافظ ذمار ونائب وزير الصحة يتفقدان عدد من الاقسام الطبية بهيئة مستشفى ذمار العام
[13/سبتمبر/2017]
ذمار - سبأ:
 اطلع محافظ ذمار حمود محمد عباد ونائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالسلام المداني اليوم على سير العمل في عدد من الاقسام الطبية بهيئة مستشفى ذمار العام وأحوال المرضى

واطلعا على الوضع الصحي العام للهيئة واهم المشاكل والتحديات فيها وسبل معالجتها، حيث تفقدا احوال المرضى في وقسم وحدة الغسيل الكلوي وقسم جرحى الحرب والعيادات الخارجية والطورائ والطوارئ التوليدية وقسم النساء والولادة والأطفال الخدج وبنك الدم وعدد من الاقسام الطبية في المستشفى.

وخلال الزيارة التي رافقهم فيها وكيل المحافظة محمد محمد عبدالرزاق ثمن المحافظ عباد الجهود الكبيرة الذي تبذلها هيئة مستشفى ذمار لاستمرار تقديم خدماتها الطبية والعلاجية للمواطنين في المحافظة والمحافظات المجاورة رغم ما تعانيه من نقص في كبير في الادوية والمسلتزمات الطبية.

وأكد عباد أن هيئة مستشفى الثورة تمثل الركيزة الاساسية الذي تقوم عليها المنظومة الصحية في محافظة ذمار والمحافظات المجاورة لما تقوم به من جهود كبيرة لإنقاذ المرضى في هذه المرحلة الحرجة التي يعيشها الشعب منذ اكثر من 900 يوما نتيجة استمرار العدوان والحصار

فيما اوضح نائب وزير الصحة الدكتور عبدالسلام المداني ان الهدف من زيارته اليوم الى محافظة ذمار هو الاطلاع على الوضع الصحي في المحافظة بشكل عام وفي هيئة مستشفى ذمار العام بشكل خاص وتلمس اهم احتياجات الهيئة ومعرفة الصعوبات والتحديات التي تواجهها ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية لتقييم الوضع الصحي في البلاد وتقديم المقترحات والحلول لأهم مشاكله .

وأكد استعداد وزارة الصحة والسكان دعم هيئة مستشفى ذمار العام بما هو متاح من الامكانيات الطبية والعلاجية والتواصل مع المنظمات الصحية الدولية لتوفير الدعم اللازم لكافة الاقسام الطبية في المستشفى بما يمكنها من الاستمرار في تقديم خدماتها الطبية للمواطنين

بدوره استعرض رئيس هيئة مستشفى ذمار العام الدكتور جمال الشامي اهم الصعوبات والتحديات التي تواجهها الهيئة خلال هذه الفترة في مختلف الاقسام الطبية وعلى وجه الخصوص مركز الغسيل الكلوي في الهيئة.

وأوضح الشامي ان مركز الغسيل الكلوي يعمل حاليا بثلث طاقته الاستيعابية نتيجة نقص المحاليل الطبية وتعطل عدد من الاجهزة الطبية في المركز بواقع 12 جهاز طبي فقط من اصل 32 جهازا خصصت للحالات الاسعافية الطارئة.

وطالب ادراج مركز الغسيل الكلوي في هيئة مستشفى العام ضمن خطة التدخل الطارئ لوزارة الصحة بهدف توفير جلسات الغسيل اللازمة للمركز و تشغيل 20 جهاز متوقف عن العمل فيه بعد وفاة 10 من مرضى الفشل الكلوي في المحافظة خلال الفترة الماضية نتيجة عجز المركز عن استيعابهم .

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