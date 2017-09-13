محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الخارجية يلتقي مسئولة مكتب الشؤون السياسية للأمم المتحدة صنعاء - سبأ:

التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف اليوم مسئولة مكتب الشؤون السياسية للأمم المتحدة بصنعاء نيقولا ديفيز.



وفي اللقاء أشار الوزير شرف إلى أن المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ يمدان يدا السلام الحقيقي، العادل والمُشرف للشعب اليمني، وأن على الطرف الآخر أن يثبت مصداقيته في التوصل للسلام والجلوس إلى طاولة مفاوضات دون شروط مسبقة، تجمع كل الأطراف.



وقال" إن تحالف العدوان دائما ما يحاول إنكار ما إقترفه من جرائم حرب وإبادة بحق الشعب اليمني، بل وينقل صورة كاذبة ومغلوطة للعالم أن ما يحدث في اليمن هو إقتتال داخلي بين اليمنيين وأن السعودية لا دخل لها بأحداث اليمن ولا بالعدوان الذي بدأ منذ مارس 2015".



وجدد وزير الخارجية التأكيد على دعم الوزارة لعمل مكتب الشؤون السياسية التابع للأمم المتحدة بصنعاء وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح مهامه .



فيما استعرضت المسئولة الأممية عمل المكتب وخطته وبرامجه للفترة المقبلة وكذا ما يتعلق بإستقدام الطاقم اللازم لعمل مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة .

سبأ [13/سبتمبر/2017]سبأ