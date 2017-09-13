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آخر تحديث: الأربعاء، 13 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:23:36م
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  رياضة
دايموندز الياباني يكمل عقد الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم
[13/سبتمبر/2017]
طوكيو – سبأ :
 أكمل أوراوا ريد دايموندز الياباني عقد الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه الكبير على مواطنه كاواساكي فرونتال 4-1 اليوم الأربعاء في إياب ربع النهائي.

وسجل شينزو كوروكي في الدقيقة 35 والسلوفيني زلاتان ليوبيانكيتش في الدقيقة 70 والبرازيلي رافايل سيلفا في الدقيقة 83 وتوشيوكي تاكاغي في الدقيقة 85 لأوراوا، والبرازيلي إيلسينيو في الدقيقة 19 لكاواساكي.

وأكمل كاواساكي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 38 لطرد شينتارو كورومايا.

وكان كاواساكي فاز ذهاباً على أرضه 3-1، ويلتقي في نصف النهائي شنغهاي سيبغ الصيني الذي تأهل امس الثلاثاء على حساب مواطنه غوانغجو إيفرغراند بعد مباراة مجنونة حسمت بركلات الترجيح.

ويقام نصف النهائي في 26 و27 سبتمبر ذهاباً و17 و18 أكتوبر اياباً، والنهائي بين بطلي الغرب والشرق في 18 و25 نوفمبر القادم .

ويشارك بطل دوري أبطال آسيا في كأس العالم للأندية المقررة في شهر ديسمبر المقبل

سبأ
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