ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 13 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:23:36م
وزير الخارجية يلتقي القائم بأعمال السفارة الروسية بصنعاء
التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف اليوم القائم بأعمال سفارة روسيا الإتحادية بصنعاء أندريه تشرنوفول.
اصابات في مواجهات مع الاحتلال في ابو ديس والاحتلال يهدم 9 منازل قرب اريحا
أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قنابل الغاز السامة المسيلة للدموع في مواجهات شهدتها بلدة أبو ديس جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.
ارتفاع الأسهم الأمريكية لمستوى قياسي عند الفتح مع انحسار الإعصار إيرما
ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز الأمريكي إلى مستوى قياسي عند الفتح اليوم الثلاثاء مع استمرار تراجع قوة الإعصار (إيرما) إلى عاصفة مدارية قبيل التدشين المرتقب لهاتف آيفون الجديد الذي تنتجه آبل.
وكيل وزارة الشباب يناقش أنشطة اتحاد كرة السلة للفترة القادمة
ناقش وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الرياضة عبدالرحمن الحسني اليوم مع رئيس الاتحاد العام لكرة السلة عبدالستار الهمداني واللجنة الفنية بالاتحاد، أنشطة اللعبة المزمع إقامتها خلال الفترة القادمة.
آخر الأخبار:
إتصال بين قائد الثورة والرئيس الأسبق
إقرار عقد لقاء تشاوري سياحي في محافظة إب
مقتل جنديين في هجوم لمسلحين في محافظة شمال سيناء شرق مصر
ابنا بني الخياط بمديرية الطويلة يسيرون قافلة لأبطال الجيش واللجان
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزيرا الكهرباء والإتصالات يناقشان إمكانية توفير التمويلات لإعادة تشغيل محطات الكهرباء
[13/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 ناقش لقاء بصنعاء اليوم ضم وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف علي الجرموزي ووزير الإتصالات وتقنية المعلومات جليدان محمود جليدان، جوانب التعاون والتنسيق بين الوزارتين والمؤسسات التابعة لهما.

واستعرض اللقاء بحضور مدير عام مؤسسة الكهرباء المهندس خالد راشد ومدير عام مؤسسة الإتصالات السلكية واللاسلكية المهندس صادق مصلح ورئيس الهيئة العامة للبريد المهندس علي مرغم، إمكانية توفير وزارة الإتصالات لبعض التمويلات المالية لمؤسسة الكهرباء لإعادة تشغيل محطات الكهرباء المتوقفة وتوفير إحتياجاتها الضرورية من الوقود.

وفي اللقاء أكد وزير الكهرباء والطاقة الحرص على تعزيز جوانب التنسيق بين وزارتي الكهرباء والإتصالات في إطار التكامل بين مؤسسات الدولة والوحدات الإقتصادية الإنتاجبة لتجاوز الإشكاليات التي تواجه قطاع الكهرباء وخاصة ما يتعلق بتشغيل المحطات وتوفير الوقود.

وأشاد بتفاعل قيادة وزارة الإتصالات في دراسة عدد من المقترحات الخاصة بتوفير بعض التمويلات لإعادة تشغيل محطات الكهرباء وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار .

وأشار الوزير الجرموزي إلى أنه سيتم قريبا التوقيع على برتوكول التعاون في هذا الجانب وبما يضمن إسترداد أي مبالغ سيتم تقديمها من قبل الإتصالات حيث أن الإدارة العامة للبريد ستتكفل باستقبال مبالغ السداد لفواتير الكهرباء للمناطق التي سيتم تزويدها بالخدمة.

من جانبه أشار وزير الإتصالات وتنقية المعلومات إلى أن اللقاء يأتي لدراسة جوانب التعاون بين وزارتي الإتصالات والكهرباء ومؤسساتهما لتعزيز التكامل بين القطاعات الحكومية والإنتاجية والإقتصادية لتقديم الخدمات للمواطنين.

وأبدى الإستعداد لدراسة مقترحات توفير التمويلات التي تحتاجها مؤسسة الكهرباء لإعادة تشغيل محطات الكهرباء المتوقفة وتوفير إحتياجاتها الضرورية من الوقود والمازوت.

وأكد الوزير جليدان أنه سيتم العمل بالتنسيق مع وزارة ومؤسسة الكهرباء على تجاوز التحديات التي تعترض القطاعات الإقتصادية الحكومية بما فيها قطاعي الإتصالات والكهرباء.

سبأ
  المزيد من (محلي)
إتصال بين قائد الثورة والرئيس الأسبق
إقرار عقد لقاء تشاوري سياحي في محافظة إب
ابنا بني الخياط بمديرية الطويلة يسيرون قافلة لأبطال الجيش واللجان
مناقشة الوضع الإنساني العام بمحافظة عمران
محافظ ذمار ونائب وزير الصحة يتفقدان عدد من الاقسام الطبية بهيئة مستشفى ذمار العام
وزير الخارجية يلتقي مسئولة مكتب الشؤون السياسية للأمم المتحدة
وزير الخارجية يلتقي القائم بأعمال السفارة الروسية بصنعاء
مناقشة التحديات لمواجهة الكوليرا بمحافظة المحويت
مجلس القضاء يعقد إجتماع برئاسة رئيس المجلس
وزير الخارجية يلتقي الممثل المقيم للمفوضية السامية
العدوان السعودي على اليمن
وزارة حقوق الإنسان: كلمة السفير السعودي تهرب واضح من المساءلة القانونية
[13/سبتمبر/2017]
استشهاد مواطن في غارة لطيران العدوان على رازح بصعدة
[13/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف محافظتي صعدة ومأرب بعدة غارات
[13/سبتمبر/2017]
قبائل صعفان تعلن النفير العام في مواجهة العدوان
[12/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم
[12/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by