محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزيرا الكهرباء والإتصالات يناقشان إمكانية توفير التمويلات لإعادة تشغيل محطات الكهرباء صنعاء - سبأ:

ناقش لقاء بصنعاء اليوم ضم وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف علي الجرموزي ووزير الإتصالات وتقنية المعلومات جليدان محمود جليدان، جوانب التعاون والتنسيق بين الوزارتين والمؤسسات التابعة لهما.



واستعرض اللقاء بحضور مدير عام مؤسسة الكهرباء المهندس خالد راشد ومدير عام مؤسسة الإتصالات السلكية واللاسلكية المهندس صادق مصلح ورئيس الهيئة العامة للبريد المهندس علي مرغم، إمكانية توفير وزارة الإتصالات لبعض التمويلات المالية لمؤسسة الكهرباء لإعادة تشغيل محطات الكهرباء المتوقفة وتوفير إحتياجاتها الضرورية من الوقود.



وفي اللقاء أكد وزير الكهرباء والطاقة الحرص على تعزيز جوانب التنسيق بين وزارتي الكهرباء والإتصالات في إطار التكامل بين مؤسسات الدولة والوحدات الإقتصادية الإنتاجبة لتجاوز الإشكاليات التي تواجه قطاع الكهرباء وخاصة ما يتعلق بتشغيل المحطات وتوفير الوقود.



وأشاد بتفاعل قيادة وزارة الإتصالات في دراسة عدد من المقترحات الخاصة بتوفير بعض التمويلات لإعادة تشغيل محطات الكهرباء وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار .



وأشار الوزير الجرموزي إلى أنه سيتم قريبا التوقيع على برتوكول التعاون في هذا الجانب وبما يضمن إسترداد أي مبالغ سيتم تقديمها من قبل الإتصالات حيث أن الإدارة العامة للبريد ستتكفل باستقبال مبالغ السداد لفواتير الكهرباء للمناطق التي سيتم تزويدها بالخدمة.



من جانبه أشار وزير الإتصالات وتنقية المعلومات إلى أن اللقاء يأتي لدراسة جوانب التعاون بين وزارتي الإتصالات والكهرباء ومؤسساتهما لتعزيز التكامل بين القطاعات الحكومية والإنتاجية والإقتصادية لتقديم الخدمات للمواطنين.



وأبدى الإستعداد لدراسة مقترحات توفير التمويلات التي تحتاجها مؤسسة الكهرباء لإعادة تشغيل محطات الكهرباء المتوقفة وتوفير إحتياجاتها الضرورية من الوقود والمازوت.



وأكد الوزير جليدان أنه سيتم العمل بالتنسيق مع وزارة ومؤسسة الكهرباء على تجاوز التحديات التي تعترض القطاعات الإقتصادية الحكومية بما فيها قطاعي الإتصالات والكهرباء.

سبأ [13/سبتمبر/2017]سبأ