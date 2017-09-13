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آخر تحديث: الأربعاء، 13 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:23:36م
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مناقشة التحديات لمواجهة الكوليرا بمحافظة المحويت
[13/سبتمبر/2017]
المحويت - سبأ:
ناقش اجتماع بمحافظة المحويت اليوم برئاسة وكيل المحافظة عبد السلام الذماري تقارير عن وباء الكوليرا في مختلف مناطق ومديريات المحافظة.

وفي الاجتماع الذي ضم مسئولي غرفة العمليات العامة والطوارئ الصحية و عدد من المنظمات الانسانية استعرض مدراء مكاتب الصحة بالمحافظة الدكتور امين حبيش والمياه والبيئة ثابت حرمل والتخطيط والتعاون الدولي الهام النزيلي ومدير التثقيف والاعلام الصحي عادل غزوان تقارير بالوضع الوبائي للاسهالات الحادة والكوليرا بالمحافظة والجهود المبذولة لمواجهته.

وتطرقوا للصعوبات التي تواجهها المستشفيات والمرافق الصحية بشكل عام بسبب شحة الامكانيات وتزايد حالات الاشتباه بالمرض.

وفي الاجتماع أشاد وكيل محافظة المحويت بالجهود المبذولة من مكتب الصحة ومختلف الجهات المعنية والمنظمات الداعمة والتي عززت من قدرات المواجهة للكوليرا ، موكدا أهمية رفع مستوى جاهزية الاستجابة الطارئة لمكتب الصحة وجميع المنظمات الداعمة ومنع انتشاره .

سبأ
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